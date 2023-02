Jordskjelvet som rammet de to landene natt til mandag hadde en styrke på 7,9 på Richters skala og førte til enorme ødeleggelser. Episenteret lå rundt 17,9 kilometer under bakken nær byene Gaziantep og Osmaniye, noen mil fra grensen til Syria.

Antallet døde overskrider 2.300 når man legger sammen fra ulike myndigheter og ventes å stige raskt. Flere tusen er også skadd.

Fredrik Gulbrandsen spiller for den tyrkiske fotballklubben Adana Demirspor. Den har tilhold i områdene som er hardest rammet. Gulbrandsen våknet av kraftige rystelser.

– Jeg forsøkte å reise meg i leiligheten, men det gynget så mye at jeg ikke klarte å reise meg. Jeg måtte krabbe for å finne noen klær, og så komme meg ned trappene, sier han til Dagbladet.

– Jeg var sikker på at jeg skulle dø, så ærlig må jeg være, fortsetter fotballprofilen.

Søkte tilflukt

Han kom seg ut av leilighetskomplekset der han bor og søkte deretter tilflukt i treningsanlegget til klubben han spiller for. Der hadde han blant annet selskap av familien til en annen norsk Tyrkia-proff, Jonas Svensson.

Svensson var selv på reise med laget sitt.

Tidligere Aalesund-spiller Fredrik Ulvestad spiller for Sivasspor i byen Sivas. Den ligger rundt 400 kilometer nord for jordskjelvets episenter. Ulvestad bor der sammen kona og deres to barn på ett og fire år.

– Vi merket ganske mye til jordskjelvet, men etter forholdene er det bra med oss, selv om vi er litt oppskaket, sier Ulvestad til Sunnmørsposten.

Etterskjelv

– Jeg våknet ganske brått av at bygningen svaiet og skjønte fort at det var jordskjelv. Jeg hørte kleshengerne dunket inn i veggen og da skjønte jeg at noe var feil. Da tok jeg med meg familien ut så fort som overhodet mulig. Jeg vet at det er litt fare for det, men det blir ganske nært. Man blir selvfølgelig redd, spesielt når man har familien her, utdyper han til avisen.

I timene etter det første jordskjelvet fulgte flere større etterskjelv. Ulvestad forteller at familien flyktet ut av leilighetskomplekset de bor i da rystelsene igjen dukket opp.

All idrett i Tyrkia er satt på pause som følge av katastrofen.

