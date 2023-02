Britisk ekspolitimann dømt til livsvarig fengsel for serievoldtekter

Ifølge aktor i saken erkjente Carrick i avhør å ha begått til sammen 71 overgrep mot tolv kvinner over en 16-års periode, blant dem 48 voldtekter.

Tirsdag fikk 48-åringen straffen, som lyder på 36 livstidsdommer. Han vil tidligst bli prøveløslatt etter å ha sonet 30 år i fengsel.

Dommen ble lest opp av dommer Bobbie Cheema-Grubb, som slo fast at Carrick utnyttet sin stilling i Metropolitan Police i London på det groveste da han begikk overgrepene og fortalte ofrene at ingen ville tro på dem ettersom han var politimann.

Hun slo videre fast at Carrick fortsatt utgjør en alvorlig fare for kvinner, og at det vil være tilfelle på ubestemt tid.

I kjølvannet av saken mot Carrick er det fremmet over 1.000 anklager om seksuelle overgrep og familievold mot rundt 800 ansatte i London-politiet. Nå etterforskes hver eneste sak.

London-politiets sjef Mark Rowley beklaget i forrige måned overfor ofrene og lovet full opprydding for å gjenopprette tilliten til politiet.

– Å snu alle steiner og avdekke grusomme sannheter skjer ikke over natten. Det kommer til å gjøre vondt. Vi trenger støtten til innbyggerne i London, sa han.

