Zelenskyj: – Det er veldig vanskelig nå

Situasjonen ved frontlinja øst i Ukraina blir vanskeligere og Russland sender stadig flere soldater til kampene, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige tale til folket lørdag kveld.

– Jeg har ofte sagt at situasjonen ved fronten er vanskelig, og blir vanskeligere, og det er den tida igjen … Inntrengerne bruker mer og mer av styrkene sine for å bryte ned forsvaret vårt, sa Zelenskyj, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det er veldig vanskelig nå i Bakhmut, Vuhledar, Lyman og andre steder, fortsatte han.

Etter flere måneder med tilbakeslag presser Russland på for å feste grepet om Bakhmut og kontroll over en nærliggende viktig forsyningsrute for ukrainske styrker.

– Ingen vil gi bort Bakhmut

Tidligere lørdag skrev Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Malyar på Telegram at russiske forsøk på å bryte ned forsvarslinja i Bakhmut og Lyman hadde mislyktes. Lyman, som ligger litt nord for Bakhmut, ble frigjort av ukrainske styrker i oktober.

Fredag sa Zelenskyj at ukrainske styrker kan holde den krigsherjede småbyen Bakhmut hvis de får langtrekkende våpen, ifølge NTB. Uttalelsen kom under en pressekonferanse etter et møte mellom Zelenskyj og EU-toppene fredag.

– Ingen vil gi bort Bakhmut. Vi vil kjempe så lenge vi kan. Vi anser byen som vår festning, sa han.

Han understreket også at EUs sanksjoner bør ta sikte på å hindre Russland i å gjenoppbygge sine militære kapasiteter. Zelenskyj har bedt vestlige land om å forsyne Ukraina med mer våpen, derilbnat langdistanseraketter.

Generalstaben for Ukrainas væpnede styrker har meldt om daglige trefninger i området. Samtidig har russiske militærbloggere hevdet at Russland har vunnet terreng ved frontlinja, men påstandene er ikke bekreftet, skriver Reuters.

Russiske styrker prøver også å ta kontroll over gruvebyen Vuhledar, som ligger rundt 120 kilometer sørvest for Bakhmut, også den i Donetsk øst i Ukraina.

[ – Ingen ønsker å gi seg. Derfor kommer krigen til å vare lenge ]

Enighet om våpen

Zelenskyj har gått med på at vestlige våpen ikke skal brukes i Russland, sier Tysklands kansler Olaf Scholz i et intervju med avisa Bild am Sonntag.

Scholz får spørsmål om det finnes en enighet med Zelenskyj om at våpnene Ukraina har fått fra vestlige land bare skal bli brukt på ukrainsk territorium, og at Russland ikke skal angripes med dem på sitt territorium, ifølge NTB.

– På dette punktet er det en overensstemmelse, svarer Scholz på spørsmålet.

En rekke land sender våpen og annet materiell til Ukraina, og nylig åpnet flere for å sende stridsvogner. Blant dem er Tyskland, som etter langvarig press, gikk med på å sende stridsvogner til Ukraina.

[ Tyskland vil sende stridsvogner til Ukraina: – En ny æra ]

[ Dette frykter russere mest ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen