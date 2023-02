Navalnyjs datter: – Putin dreper faren min sakte

I et livesendt intervju med den amerikanske TV-kanalen CNN, beskriver Aleksej Navalnyjs datter Daria (Dasha) Navalnaya hvor hardt faren hennes har det i fengsel.

– Vladimir Putin og fengselsmyndighetene fortsetter å praktisere sin lovløshet. De torturerer og dreper faren min sakte, sier Navalnaya.

1. februar skrev Aleksej Navalnyj på Twitter at han de neste seks månedene kommer til å måtte sone under et enda strengere isolasjonsregime enn før.

Får ikke besøk

– Jeg har ikke hatt besøk på åtte måneder, og i går ble jeg fortalt at jeg skal overføres til enecelle i maksimumsperioden på seks måneder, skrev Navalnyj via en Twitter-konto som disponeres av støttespillerne hans.

Datteren Daria Navalnaya sier til CNN at verken familien eller advokatene ikke fikk beskjed. Under det nye isolasjonsregimet får han ikke snakke i telefon eller ha besøk. Han får kun skrive i 34 minutter hver dag, og får ha to bøker på cella.

– Det er ikke lov med noen besøk der. Det innebærer over et år uten besøk. Selv gale personer og seriedrapsmenn som soner livstid, har rett til å motta besøk, skrev Navalnyj videre.

Dette er Aleksej Navalnyj

Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar.

Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene.Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin.

Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser.

Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013.Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013.

Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger.* Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent.

20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press.

Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

17. januar 2021 ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland.

Han ble i februar samme år dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert.

I vår førte han en over tre uker lang sultestreik med krav om bedre helsehjelp. Streiken ble avsluttet på oppfordring fra legene og etter store støttedemonstrasjoner i Russland.

26. april 2021 besluttet en domstol i Moskva at Navalnyjs stiftelse må stanse alle aktiviteter i påvente av en rettslig beslutning om hvorvidt stiftelsen er ekstremistisk.

Fengselsmyndighetene har ikke kommentert opplysningene. Navalnyj ble pågrepet for to år siden da han kom tilbake til Russland etter å ha fått behandling i Tyskland som følge av forgiftning med nervegiften novitsjok, skriver NTB. Han er dømt til drøyt elleve års fengsel for ulike forhold, men avviser alle anklagene.

Støttespillerne hans sier at helsen hans er blitt kraftig forverret etter at han ble flyttet til et høysikkerhetsfengsel i Melekhovo, rundt 25 mil øst for Moskva. I januar signerte nesten 500 russiske leger et åpent brev til president Vladimir Putin der de ber om at Navalnyj får tilgang til sivile leger.

Ble smittet av influensa

Til flere medier har Navalnyj i januar hevdet at fengselsmyndighetene plasserte en influensasyk mann på cella hans, som han mente de brukte for å smitte ham.

Ifølge advokaten hans Vadim Kobzev ble Navalnyj syk med høy feber og hoste. Det nektet fengselet, og han fikk heller ikke medisin ifølge advokaten.

– Vi forsøker nå å skaffe ham medisin, sa Kobzev ifølge den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta.

Den 12. januar skal han ha fått medisin mot influensaen. Advokaten mener underskriftskampanjen hjalp. Men datteren til Navalnyj forteller i intervjuet med CNN at medisinen ikke bare var gode nyheter.

– De skrev ut antibiotika til ham, og det kan virke som gode nyheter. Men dosene de skrev ut til ham var altfor høye, og han gikk ned 7 kilo. Det var veldig bekymringsfullt, sier hun.

Hun ber folk som vil hjelpe Navalnyj om å skrive og dele saker om ham i sosiale medier, og ikke minst legge press på lokale politikere for å få dem til å kjempe for frigjøringen av Navalnyj.

Det er flere som har tatt til orde for at fengselsforholdene til Navalnyj må bedres. 24. januar i år ba Nobel fredsprisvinneren fra 2021, filippinske Maria Ressa og russiske Dmitrij Muratov, Røde Kors om å gripe inn.

