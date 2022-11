Aleksej Navalnyj tapte sak om fengselsforhold

Det er minst andre gang en dommer avviser en protest om Navalnyjs fengselsforhold. Navalnyj deltok i retten over video.

– Jeg kommer aldri ut av denne straffecellen! Fatt noen beslutninger, hvis ikke må jeg levere her for alltid, sa Navalnyj.

Navalnyj regnes som en av de viktigste regimekritikere i Russland. 46-åringen ble i mars dømt til ni års fengsel for en rekke lovbrudd som han og hans støttespillerne sier er politisk motivert.

Fra før av soner Navalnyj en dom på to og et halvt år for brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten skyldtes at han var forgiftet og lå i koma på et sykehus i Tyskland i 2020.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen