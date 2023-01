Boris Johnson: – Putin truet med å sende rakett på meg

Den tilsynelatende trusselen kom i en telefonsamtale like før invasjonen 24. februar 2022, ifølge en ny BBC-dokumentar som skal sendes mandag.

Johnson og andre vestlige ledere hadde hastet til Kyiv for å vise støtte til Ukraina og prøve å avskrekke et russisk angrep.

– Han truet meg på et tidspunkt og sa: «Boris, jeg vil ikke skade deg, men med en rakett ville det bare tatt et minutt», sier Johnson.

Ifølge den tidligere statsministeren hadde Putin en avslappet tone i det han framsatte trusselen, og Johnson tolket ham slik at han prøvde å spille med på forsøkene på forhandling.

Advarte Putin

Johnson sier at han før invasjonen anstrengte seg for å forsikre Putin om at det ikke var noen overhengende utsikter for at Ukraina skulle bli med i Nato.

– Han sa: «Boris, du sier at Ukraina ikke skal bli med i Nato med det første. Hva vil det si?», og jeg svarte «Vel, de kommer ikke til å bli med i Nato i overskuelig framtid. Det vet du utmerket», sier Johnson om samtalen med Putin.

Johnson sier han også fortalte Putin om at militær opptrapping ville føre til at Vesten økte sin støtte til Ukraina, noe som ville bety «mer Nato, ikke mindre Nato» ved Russlands grenser. Han sier også at han advarte den russiske presidenten om strengere vestlige sanksjoner dersom Putin beordret en invasjon av Ukraina.

– Vil bli med i Nato

BBC-dokumentaren tar for seg årene før invasjonen av Ukraina og hvordan vestlige land forholdt seg til Putin.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er å se i dokumentaren, og tar for seg hans innsats for å komme på godsiden til Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Jeg sa til ham: «Jens, jeg vil bli med i Nato, ser du for deg oss i Nato?». For ingenting ville ha forsvart landet oss bortsett fra et faktisk medlemskap, sier Zelenskyj.

Han beskriver frustrasjonen sin mot Nato i forkant av invasjonen.

– Hvis du vet at Russland kommer til å okkupere Ukraina i morgen, hvorfor gir du meg ikke noe så jeg kan hindre at det skjer? Eller hvis du ikke kan gi meg noe, så stopp det selv, sier Zelenskyj.

