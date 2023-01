Frykter enda mer smitte ved høytid

Kina har opplevd en smitteeksplosjon etter at de fleste restriksjoner ble sluppet opp i desember, og i disse dager forbereder millioner av kinesere seg på å reise innad i landet for å feire kinesisk nyttår, som i år faller på 22. januar. Mange har allerede begynt å reise. Det kan føre til ytterligere smittespredning, tror eksperter. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier de samarbeider med Kina om å håndtere risikoen for massesmitte rundt reisingen, som vil foregå over mange dager fra nå.

25.000 døde per dag?

Men WHO sier organisasjonen ikke har fått nok informasjon fra Kina til å gjøre en full vurdering av hvor stor faren situasjonen utgjør. Kinesiske myndigheter har kommet med lite informasjon om hvordan situasjonen har utviklet seg etter at null-smitte-strategien ble satt til side i desember. Men for første gang siden de strenge koronarestriksjonene ble opphevet i begynnelsen av desember, oppga kinesiske myndigheter 14. januar en oversikt. Den viste at det var registrert nesten 60.000 covid-dødsfall på sykehus mellom 8. desember og 12. januar.

Dette er langt høyere enn tall som tidligere hadde blitt kunngjort. WHO har kritisert landet for ikke å vise hvor alvorlig situasjonen er. Men også de nye tallene kan være langt lavere enn tallene virkelig er, blant annet fordi mange trolig har dødd i hjemmene sine, særlig i områder som er langt fra byene.

Ifølge det britiske forskningsdataselskapet Airfinity nådde Kina trolig den første smittetoppen 13. januar. Airfinity har gjort beregninger som er oppdatert 16. januar. Toppen av bølgen av dødsfall vil komme ti dager etter det, mener Airfinity. Det vil da være i neste uke.

Disse beregningene sier at rundt 3.7 millioner mennesker ble smittet daglig rundt smittetoppen 13. januar, og at 25.000 mennesker vil dø per dag når toppen av den første bølgen av dødsfall nås rundt 23. januar. Da vil Kina vil ha hatt 584.000 dødsfall bare siden desember, ifølge disse beregningene, som anslår at 1.7 millioner vil ha dødd av covid innen slutten av april. En enda større smittetopp vil komme rundt 3. mars, anslås det. Da vil 4.2 millioner smittes daglig, mener Airfinity.

Vanskelig å anslå utvikling i en pandemi

Airfinitys modell er basert på data fra Kinas provinser før det ble gjort endringer av hvordan smittetilfeller ble rapportert, kombinert med vekstrater fra andre land som har hatt null-covid-strategi, og som har opphevet det, som Hongkong og Japan.

Men andre anslag er lavere: Det amerikanske forskningssenteret Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) har tidligere anslått mellom 323.000 og litt over 500.000 dødsfall i Kina innen 1. april.

Det er vanskelig å anslå utvikling i en pandemi, og tidligere har man i andre land sett beregninger som i ettertid har vist seg å være helt feil. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til prognosene som er kommet. Dersom scenariet fra Airfinity stemmer, med 25.000 dødsfall per dag på det meste i Kina, vil det være langt høyere enn de rapporterte tallene på døde under toppen i India, som hadde enormt stor smittespredning på et tidspunkt. På det meste i India, i mai 2021, døde rundt 4.000-5.000 per dag, ifølge Worldometers statistikk.

Både India og Kina har over 1.4 milliarder innbyggere.

Frykter for landsbygda

De siste ukene har det vært rapportert om overfylte sykehus en rekke steder i Kina. I storbyen Shanghai meldte legen Chen Erzen i statlige medier i begynnelsen av januar at så mange som 70 prosent av byens 25 millioner innbyggere trolig var blitt smittet i den siste smittebølgen. Chen Erzen er visepresident ved Ruijin-sykehuset i Shanghai og sitter også i storbyens rådgivende koronapanel,

En helseekspert, professor Guo Jianwen, har advart unge mennesker mot å reise for å besøke eldre slektninger under nyttårsfeiringen, dersom slektningene ikke allerede har vært smittet. I Kina er eldre dårligere vaksinert enn yngre.

Helsemyndighetene tror toppen av smittebølgen er passert i mange folkerike områder, som byene Beijing og Shanghai, men at områder ute på landsbygda og på mindre steder er sårbare. Der er det færre ressurser i helsevesenet, og trolig flere som ikke er fullvaksinert.

– Situasjonen i distrikts-Kina er veldig usikker. Vi har sterke grunner til å tro at distrikts-Kina vil få det mye verre når nyttårsfeiringen begynner, sier Chen Xi, spesialist i aldring og folkehelse ved Yale-universitetet, ifølge The Guardian.

