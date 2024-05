Russebuss stoppet av vegvesenet: – En dødsfelle

BERGEN (Dagsavisen): Torsdag var kontrollørene fra Statens vegvesen på plass ved Hurtigruteterminalen i Bergen. Mange russ er på vei til landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger i helgen, og tar Danskebåten fra Bergen via Stavanger.

Men kaien ble imidlertid siste stopp for en russebuss med russ fra Ålesund. For innredningen og ekstrautstyr var på ingen måte lovlig eller trygg, ifølge vegvesenet.

– Statens vegvesen avdekket at bussen er en dødsfelle om det skulle skje en ulykke, skriver kontrolleder Lars Harald Drange i en kontrollrapport.

Taklast

Blant tingene kontrollørene slo ned på var en rekke høyttalere og strømaggregat som var plassert på taket, til tross for at det ikke var tillatt med taklast på bussen. Den hadde også montert lyskastere på siden, slik at den ble altfor bred for veien.

Russebussen er godkjent i Sverige for 62 passasjerer, hvor 33 av dem er ståplasser.

Drange lister opp videre funn:

– Innvendig hang det et slapt tau i taket som skal fungere som holdeinnretning for 33 stående passasjerer, alle sitteplassene var sidevendt og uten bilbelter. Som nødutganger var det kun to vindu, de var merket og hadde nødhammer. For å fylle bensin på strømaggregatene må man klatre opp på taket gjennom en takluke. Etter norske regler skal en buss med over 61 passasjerplasser ha seks nødutgangsvindu og tre takluker.

Bussen fikk umiddelbart kjøreforbud da sjåføren ikke kunne vise frem en såkalt fellesskapstillatelse, noe som også ga selskapet som eier bussen en bot på 6000 kroner. I tillegg blir selskapet anmeldt for flere mangler i dokumentasjonen.

Gikk om bord til fots

Mens russegjengen gikk om bord i Danskebåten, ble bussen stående igjen på kaien i Bergen. Ettersom den kjørte med svenske skilt, kan den kun kjøres i Norge i 20 døgn, før den må tilbake over svenskegrensen.

– Denne bussen har kjørt i Norge en tid allerede og vil ikke rekke å kjøre frem til 17. mai på lovlig vis, opplyser Drange.

Ifølge ham er det en bekymringsfull trend å leie busser fra utlandet.

– Det er blitt slik i russebussmiljøet at det leies inn utenlandske busser som er meget trafikkfarlige. Det skal være mest mulig sidevendte seter og ståplasser, det skal være krone på taket og strømaggregater, i tillegg til et enormt musikkanlegg. Dette er en trend som går i feil retning da det setter trafikksikkerheten til side.

