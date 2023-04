Valg 2024: Forbereder kunngjøring tirsdag

Endelig kan det snart være slutt på spekulasjonene: Det legges nå til rette for at Joe Biden kan komme med en kunngjøring så tidlig som tirsdag om at han stiller til valg igjen, ifølge amerikansk presse – men det understrekes at datoen fortsatt kan endres.

En video er under produksjon, og pengegivere mobiliseres – men Biden har ennå ikke gitt sin endelige godkjennelse til kunngjøringsplanen, skriver The New York Times, som har snakket med fire personer med innsikt i situasjonen. Biden skal tilbringe helgen på Camp David med familie og rådgivere. Også The Washington Post rapporterer om en sannsynlig kunngjøring tirsdag.

Fireårsdag

Joe Biden bekreftet nylig at han har intensjoner om å stille til gjenvalg når ny president skal velges i 2024, men den formelle kunngjøringen er ikke kommet ennå. Også tidligere i uka kom det rapporter om at tirsdag 25. april ble diskutert som en mulighet. Da vil det være fire år siden Biden kunngjorde at han stilte forrige gang.

80 år gamle Biden vil være nesten 82 ved neste presidentvalg, og 86 etter endt periode. Han var allerede ved forrige innsettelse den eldste presidenten til innta Det hvite hus. Alderen har ført til en rekke innvendinger mot at han går på en ny periode, men det er samtidig ingen opplagte arvtakere i Det demokratiske partiet, og Biden fikk en opptur ved at mellomvalget i november gikk bedre enn ventet for Demokratene.

Fra før av har som kjent ekspresident Donald Trump varslet at han prøver seg igjen. Han vil være 78 år ved neste presidentvalg.

Biden er kjent for å bruke lang tid på å bestemme seg, skriver Politico. Det gjør at man ikke er sikker på at videoen kommer tirsdag.

Spekulasjoner om DeSantis

På republikansk side er det sterke spekulasjoner om at Florida-guvernør Ron DeSantis stiller som utfordrer til Trump. Han har hatt vind i seilene etter mellomvalget i november, men Trump leder på de fleste målingene blant republikanske velgere. For Bidens del er det antatt at Trump vil være den beste motstanderen.

Som Dagsavisen skrev tidligere denne uka, viste en måling nylig viser at et løp mellom både Biden og Trump og Biden og DeSantis er temmelig jevnt. Når Biden stilles opp mot Trump får Biden 48 prosent av stemmene og Trump 46 prosent, ifølge en måling fra Quinnipiac-universitetet. Når Biden stilles opp mot DeSantis, får Biden 46 prosent og DeSantis 48 prosent. Slike målinger vil ikke nødvendigvis reflektere et mulig valgresultat, siden valg i USA som kjent avgjøres ut fra resultatene i hver enkelt delstat – men målingene sier noe om stemningen.

---

Joe Biden

Joseph Robinette Biden Jr. ble født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942.

Vokste opp i en katolsk middelklassefamilie, moren var av irsk opphav. Familien flyttet til Delaware da han var elleve år gammel.

Hans første ektefelle og deres ett år gamle datter omkom i en bilulykke i 1972. Biden var alenefar for sønnene Beau og Hunter i fem år.

Giftet seg i 1977 med Jill Jacobs, som han fire år senere fikk datteren Ashley sammen med.

Sønnen Beau døde av hjernekreft i mai 2015.

Ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel.

Ble gjenvalgt seks ganger, sist i 2008.

Forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat i 1998 og 2008, men uten å lykkes.

Visepresident under president Barack Obama fra 2009 til 2017.

Ble Demokratenes kandidat til presidentvalget i 2020.

Vant et presidentvalg med rekordhøy valgdeltakelse og svært jevne resultater i flere vippestater

Biden ble innsatt som amerikanernes 46. president i en seremoni 20. januar 2021

NTB

---

