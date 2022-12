Perus avsatte president må forbli i varetekt

Senere denne uka ventes påtalemyndigheten å forsøke å få holdt Castillo i arrest i opptil tre år.

Avgjørelsen fra høyesterettsdommer Cesar San Martin Castro tirsdag kan bidra til å eskalere de voldelige protestene i landet, der folk krever løslatelse av den avsatte presidenten, samt at hans etterfølger avsettes og at det umiddelbart settes en dato for nyvalg på både president og folkevalgte.

Under ankebehandlingen kom Castillo med en oppfordring til politiet og militæret til å «legge ned våpnene og slutte å drepe folk som tørster etter rettferdighet». Dommeren ba ham imidlertid holde seg til juridiske argumenter. Castillo hevdet seg også utsatt for «urettferdig og vilkårlig frihetsberøvelse».

Han ble pågrepet onsdag etter at nasjonalforsamlingen avsatte ham gjennom en riksrettsavstemning. Det skjedde bare noen timer etter at han forsøkte tvangsoppløse nasjonalforsamlingen og styre landet ved dekret.

Ifølge dommeren tyder bevis på at Castillo ble stanset da han prøvde å nå den mexicanske ambassaden for å søke asyl.

Høyesterettsdommeren omtaler den TV-sendte kunngjøringen til Castillo onsdag som «ikke bare en tale, men et uttrykk for å ønske å endre det konstitusjonelle systemet og grunnleggende rettsprinsipper».

