– Å vente til lille julaften med å pynte juletreet er gammeldags

Hjemme hos Tone Kroken er julelysene tent. Og den aller fineste pynten er allerede satt fram: en liten skog av hvite pappmasjé-trær, hvite kubbelys og en sakral Maria-figur pynter opp på konsollbordet i ett hjørne av stua. På gulvet har hun plassert tre litt større trær, også de av papir.

– Jeg elsker hvit pynt, gjerne ting som er laget av papir. Disse trærne er laget av resirkulert papir. Og så elsker jeg å henge opp massevis av hvite papirstjerner, jeg henger dem i vinduene, på døra, overalt. Legger du så en lyslenke på gulvet, og vips, så har du fantastisk julestemning som ikke koster skjorta, sier hun.

En skog av papirtrær og hvite kubbelys er blitt hovedfokus i stua til jul. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Jula starter tidlig for interiørstylisten, og Tone Kroken som er en etterspurt stylist blant magasinredaktører og kjendiser har allerede laget ferdig julereportasjene for neste års desemberutgaver av interiørbladene. Hjemme hos seg selv starter hun gjerne å pynte til jul allerede første uka i desember.

– Jeg tror det er mange som har behov for å glede seg og ha noe å se fram til denne tiden på året. I november skjer det ingen verdens ting, det er ikke en eneste høytidsdag, så jeg pleier å starte med å sette fram ting litt gradvis og kose meg med det gjennom hele adventstiden, sier Tone Kroken.

– Hos mange er det tradisjon å pynte juletreet på lille julaften?

– Det er litt gammeldags syns jeg. Nå som folk ofte har kunstige trær er det mulig å starte mye tidligere. Da får du også mer glede av julepynten, for selve julen går jo så fort.

– Julepynten trenger ikke bli dyr, bruk det du har og kombiner gammelt, nytt og selvlaget, sier interiørekspert Tone Kroken. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Julemoten

Selv om mange foretrekker det tradisjonelle til jul, er det trender også når det gjelder julepynt. Selv foretrekker Tone Kroken å kjøpe en og annen ny kule og plusse på det hun har fra før.

– Jeg er nok litt yrkesskadd, for jeg må liksom kjøpe en og annen ting hvert år. Men det blir fort dyrt om du skal kjøpe nytt hele tiden, så jeg kombinerer nytt med det jeg har fra før. På treet henger jeg den nyeste pynten ytterst og den gamle innerst, smiler hun.

Blir det eventuelt pynt til overs gir hun det bort.

– Kuler og kvister bruker jeg til pynt på julegavene, så slipper jeg at gammel pynt hoper seg opp. Da blir det skikkelig fine gavepakker også.

Elsker selvlaget pynt: Når Tone går tur i skogen plukker hun gjerne med seg kvister, kongler og mose som hun pynter bordet med til jul. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Rødt er julefargen

For første gang på flere år er den mest trendy julefargen rødt, ifølge Tone Kroken.

– Det burde ikke være noen overraskelse?

– Nei, men det er ikke klassisk rødt, men mer aubergine, sier Tone Kroken.

– Til selve juletrepynten er det kjempepopulært med silkeblomster, og små objekter i form av champagneflasker, champagneglass, Chanel-vesker, høyhælte sko, og broderte tøyfigurer med glitter og paljetter, som jeg finner hos @confettibird.

Det kan også gjerne være litt humor på treet, som pynten fra norske HEIM, som lager julekuler i form av kjendiser som Else Kåss, Kim Friele, Ingrid Espelid Hovig og kronprinsparet vil lokke fram smilet hos mange.

Pynt treet med en kjendis: her er kulene med Ingrid Espelid Hovig og Kim Friele, laget av norske Heim. (Heim)

– De norske designerne Arne og Carlos pleier å pynte med julekuler med bilder av Olivia Newton-John og Dolly Parton. Er kjendiser fortsatt trendy på treet?

– Åh ja, sånne kuler vil jeg gjerne ha. Humor og nostalgi går aldri av moten. Kan godt være Obama på julepynten også, men ikke Trump, smiler Tone Kroken.

Humor og nostalgi går aldri av moten. — Tone Kroken

Rosa glitter

Når det gjelder selve treet, så må det slett ikke være grønt. Tone Kroken har pyntet trær i alle mulige farger, og er verken fremmed for svarte, hvite eller rosa juletrær. Og hun synes fint du kan velge et fargetema som ikke er så tradisjonelt.

– Jeg har for eksempel pyntet et tre med bare rosa pynt, det ble veldig stemningsfullt og fint syns jeg. Det havnet til og med i britiske ELLE Interiør. Jeg er ikke så glad i gult lys på treet, og kan til nød strekke meg til en lyslenke fra Granit som har et mer hvitt lys.

Jeg er ikke så glad i gult lys på treet. — Tone Kroken

Selv er hun allergisk og derfor har hun kjøpt kunstig tre for første gang i år.

– Det er litt rart, fordi hos oss har det vært tradisjon å hogge treet selv i skogen og bringe det hjem, det er liksom en hyggelig førjulstradisjon. Men når allergien gjør at jeg må gå og legge meg klokka 19.00 på grunn av juletreet så er det liksom ikke verdt det.

Tones juletre i rosa og sølv havnet i flere internasjonale interiørblader. (Tone Kroken)

Sølvspray

Når det gjelder dekor i år går det også mye i sølvspray, og Tone Kroken anbefaler å gå i skogen og plukke mose, kvister, kongler og lage pynt av det.

– Spray grener og kvister med en dæsj med sølv. Det blir skikkelig glæm.

På en benk i stua har hun plassert en røkelsesbrenner i messing.

– Mye av julestemningen handler om duft, derfor må jeg alltid ha kongerøkelse til jul. Og massevis av levende lys. Men ikke jukselys på batteri, det er forbudt hos meg, smiler hun.

Kongerøkelse gir duften av jul. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

