Innfører ny røykelov: Forbyr sigaretter på livstid

Myndighetene på New Zealand har satt seg om mål å gjøre landet røykritt. Tirsdag gikk et lovforslag gjennom i parlamentet, som forbyr personer født etter 2008 å kjøpe sigaretter og andre tobakksprodukter.

Med lovforslaget vil 40-åringer i 2050 være for unge til å kjøpe sigaretter.

Helseminister Ayesha Verrall, som la fram forslaget, mener den nye loven er et stort skritt i riktig retning mot en røykfri framtid, skriver BBC.

Hun uttaler at den nye loven vil føre til at tusenvis av mennesker vil leve lengre og sunnere liv og at samfunnet kommer til å spare store kostnader.

Med lovforslaget ønsker myndighetene også å begrense antallet forhandlere som kan selge tobakksprodukter. I tillegg skal nikotinnivået i produktene ned for å gjøre dem mindre vanedannende.

Offentlig statistikk viser at 8 prosent av landets voksne røyker daglig, som er et historisk lavt nivå. Blant maoriene, urbefolkningen på New Zealand, er det langt flere som røyker.

Helseminister Verrall uttaler at hun håper det nye lovforslaget vil redusere forskjellen i forventet levealder mellom maoriene og den øvrige befolkningen.

[ Mener de ble lurt av telefonselger. Nå er de konkurs ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen