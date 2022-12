Demonstrant henrettet i Iran

Torsdag ble en demonstrant som skal ha skadd en sikkerhetsvakt med machete, henrettet, melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

I tillegg skal demonstranten, som er identifisert som Mohsen Shekari, ha sperret av en gate i Teheran, skriver Reuters.

Tasnim skriver videre at landets høyeste domstol avviste en anke fra den dømte, og forsvarer straffen med at den dømtes handlinger er «krig mot gud».

Iran har vært rystet av landsomfattende demonstrasjoner siden 16. september, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt, i det som er en av de største utfordringene mot landets regime siden den islamske revolusjonen i 1979.

Flere andre politiske fanger i Iran risikerer dødsstraff for sin involvering i demonstrasjonene i landet. Aktivister har advart om at flere kan bli henrettet snart, og så langt har godt over ti personer fått en dødsdom som følge av protestene.

– Henrettelsen av Mohsen Shekari må føre til sterke reaksjoner, ellers vil vi stå overfor daglige henrettelser av demonstranter, advarer Mahmood Amiry-Moghaddam, som leder Oslo-baserte Iran Human Rights.

Ifølge gruppa har minst 475 mennesker blitt drept i demonstrasjonene, og mer enn 18.000 pågrepet.

Dommen mot Shekari falt i revolusjonsdomstolen i Teheran, som vanligvis holder retten for lukkede dører i saker som har blitt internasjonalt kritisert.

