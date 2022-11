Trumpisten Kari Lake går mot tap

Kari Lake, som er tidligere nyhetsanker på TV og har stått fram som en av de fremste Trump-tilhengerne i valget, har nektet for at Biden vant i Arizona for to år siden. Hvordan Kari Lake gjør det, vil gi nok et signal om hvor sterkt Trump står blant velgerne, og anses som en særlig viktig test på dette. Trump er tirsdag 15. november ventet å lansere sitt kandidatur for presidentvalget 2024. Kari Lake har fått stadig mer stjernestatus, og enkelte har spekulert på om hun kan bli Trumps visepresidentkandidat dersom han stiller igjen.

Men veien til seier for Kari Lake ser ut til å bli stadig smalere i guvernørvalget i Arizona, og det går raskt, skriver The New York Times.

Jevnt

Opptellingen pågår fortsatt i Arizona. Kari Lake ligger bak demokraten Katie Hobbs, men det har vært antatt at hun kan ta igjen Hobbs på slutten hvis hun vinner mange nok av de siste velgerne. Det ser nå vanskeligere ut: Den seneste bolken med stemmer vant hun med 55 prosent. Dette var stemmer fra områder der Republikanerne står sterkt, men hun vant der med en mindre margin enn hun trenger for å ta igjen Hobbs, skriver avisen.

Da 93 prosent av stemmene var opptelt, hadde Hobbs 50.5 prosent, mens Lake hadde 49.5.

Hobbs valgkampteam gikk mandag så langt som å komme med en erklæring der de mer eller mindre slår fast seier for Hobbs. «Katie har ledet siden den første runden stemmesedler ble telt, og etter nattens resultater er det klart at dette ikke vil endre seg», skriver kampanjen hennes. Men resultatet er ikke erklært av andre ennå.

Var favoritt

Kari Lake seilte opp som favoritt før valget. Den siste måneden lå hun foran Katie Hobbs på målingene. Kari Lake har konsekvent nektet å svare tydelig på om hun vil respektere resultatet dersom hun ikke vinner.

I helgen ble det klart at senatsvalget i Arizona gikk til Demokratene. Det var en av de gjenstående statene som var viktig for å avgjøre flertallet i Senatet. Siden Demokratene vant i både Arizona og Nevada, beholder Demokratene kontrollen i Senatet.

Kari Lake anses å være på ytterste høyre fløy i partiet, og vant i august mot en mer moderat kandidat i kampen for å bli guvernørkandidat. Lake har tidligere vært demokrat, men har flyttet ståsted.

