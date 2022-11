Få velgere vil at Biden stiller til gjenvalg, viser måling

Ni av ti republikanske velgere mener at Demokratene bør finne en annen presidentkandidat, og det samme mener over sju av ti velgere som ikke har flagget partitilhørighet. Rundt hver fjerde velger er registrert som uavhengig i USA.

Blant demokrater mener under seks av ti velgere at 79 år gamle Biden bør stille til gjenvalg om to år, viser valgdagsmålingen som er utført av Edison Research for CNN og andre medier.

Over ni av ti republikanske velgere mener Biden gjør en dårlig jobb som president, mens bare en av ti demokrater mener det samme.

Over ni av ti demokrater mener Donald Trump er uegnet som president, mens tre av fire republikanere mener at den tidligere presidenten er godt egnet.

Blant dem uten registrert partitilhørighet mener to av tre at Trump er uegnet som president.

76 år gamle Trump har antydet at han kan komme til å stille til valg for republikanerne i 2024, men han har ennå ikke kunngjort det.

