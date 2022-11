ORLANDO, FLORIDA (Dagsavisen): – Det som står på spill, er individuell frihet, sier en av «oppvarmerne» på scenen. Det er like før hovedtalerne denne kvelden entrer scenen i Faith Assembly i Orlando.

De snakker om Demokratene.

«De vil ha små marxister.»

«Demokratene vil redefinere ekteskapet. Hvis du vil gifte deg med en skilpadde, kan du gifte deg med en skilpadde!»

Målet er republikansk seier i mellomvalget.

«Det vi trenger er en rød tsunami her i landet.»

Amerikas sjel

«Battleground Talkers Tour» er en serie folkemøter der kjente konservative radioverter reiser rundt. Denne oktoberkvelden er de i Orlando i Florida. Møtene blir arrangert av Salem Media Group, et medieselskap som retter seg mot publikum som er opptatt av kristne og konservative verdier.

Faith Assembly i Orlando, Florida. (Åsne Gullikstad)

Kongressvalget 8. november nærmer seg, og om to år et nytt presidentvalg.

– Det kommende mellomvalget kan bli det viktigste valget i vårt lands historie. Stridslinjene er tegnet opp. Det står om krigen for Amerikas sjel. Dette er din sjanse til å bidra til at friheten vinner, heter på nettsiden til Battleground Talkers Tour, som skriver at de med disse showene vil vise hvem som er på den riktige siden.

– Kan utgjøre forskjellen

Målet er å motivere til et sterkt oppmøte i valget blant konservative velgere, og påvirke dem som ikke har bestemt seg. Blant dem som har invitert til arrangementet er Florida Republican Assembly, en politisk organisasjon som jobber for å fremme konservative prinsipper og kandidater i det republikanske partiet.

– The Battleground Talkers Tour vil bli noe du aldri vil glemme og kan utgjøre forskjellen i dette valget, ifølge arrangøren, som har følgende hovedtalere i Orlando:

Sebastian Gorka, mediepersonlighet i Salem Radio og tidligere i Fox News. Var viseassistent for Donald Trump da han var president i 2017.

Mike Gallagher, konservativ kommentator og en av de største radiovertene i USA, rangert som nummer ti av de 100 viktigste radiovertene.

Dennis Prager, konservativ radiotalkshow-vert og skribent.

– Ødelegger alt

– De ødelegger alt de rører! Uansett hva, sier Dennis Prager fra scenen om Demokratene.

Talerne mener Demokratene fører en politikk som ødelegger landet og svekker de kristne verdiene.

– Dette landet hadde det nydelig under Donald Trump. Men folk som ikke har noe klokskap, inkludert «aldri-Trump-republikanerne», er mer opptatt av ham og hans personlighet enn av at USA skal lykkes. Jeg forstår ikke tankegangen, sier Prager. «Never Trump-republikanere» er benevnelsen på en del av det republikanske partiet som ikke har støttet Trump.

– Da jeg vokste opp var det demokratiske partiet et liberalt parti, nå er det et venstrevridd parti. Venstresiden er avskyelig. Venstresiden ødelegger alt vakkert, fra familien, til skoler, til medisin, til college, til grunnskolen, til videregående, til kunst, til musikk. Det er ingenting venstresiden rører som de ikke ødelegger, sier Prager.

Nå er det ingen kloke i Det hvite hus, mener Sebastian Gorka.

– Det er ikke en eneste hjerne igjen, sier Gorka, som selv jobbet en kort periode under Trump.

Det er ingen opphauset stemning, slik som under Trump-arrangementer. En rolig forsamling, de fleste hvite kvinner og menn over 50 år, sitter og lytter i den store hallen i Faith Assembly – men de klapper og ler til talernes poeng.

Radiovert Mike Gallagher sier det er to øyeblikk «som burde ha ristet i bevisstheten til hver eneste amerikaner».

– Det ene var da Nancy Pelosi rev opp talen om rikets tilstand mens president Trump avsluttet den. For fem-ti år siden ville man aldri trodd det kunne skje i USA, sier han.

Det andre var da Biden «kalte halve landet semifascister», mener Gallagher. Joe Biden sa tidligere i år at Trumps filosofi var «semifascisme».

Også klimaaktivister provoserer Gallagher.

– Denne besettelsen om at klimaet endrer seg på grunn av noe mennesker har gjort, særlig at hvite republikanere er ansvarlig for klimaendringer, er galskap!

Radiovert Mike Gallagher.

– Kjenner ikke igjen landet

Salem Media Group har i det stille blitt en mektig aktør som i økende grad har blitt aktivistisk foran mellomvalget, skrev The New York Times i en artikkel nylig. Med sine over 100 radiostasjoner og mer enn 3.000 tilknyttede selskaper når gruppen dypt inn i deler av USA som ikke følger «mainstream» medier, skriver avisen. The New York Times blir selv angrepet fra scenen denne kvelden.

– Det var en gang, for ikke lenge siden, da The New York Times og CNN var «the only game in town». Og de holder ikke ut at de ikke er det lenger, sier Mike Gallagher:

– Vi har alle sett hvordan de har gått så langt til venstre at de er ugjenkjennelige!

Talerne mener det er avgjørende dager foran mellomvalget i november.

– Vi kan ikke bli slitne, damer og herrer, og vi er nødt til å huske på bønnenes makt, vår tros makt og Guds makt. Vi er i en tid da vi trenger bønnene. Vi står overfor noen forferdelige utfordringer. Rett blir framstilt som galt, godt er ondt, opp er ned. Vi kjenner ikke igjen landet, sier Gallagher.

Måtte komme

Blant dem som har møtt opp til arrangementet er ekteparet Jim og Anna Chorman, som Dagsavisen møter utenfor Faith Assembly før de går inn.

Anna Chorman er kledd som det amerikanske flagget, og ektemannen har Trump-caps på. De har vært på lignende arrangementer før og var ikke i tvil om at de vil komme da det ble satt opp i Orlando.

Ekteparet Jim og Anna Chorman har tatt turen til Faith Assembly i Orlando for å høre konservative profiler snakke. (Åsne Gullikstad)

Ekteparet vil at republikanerne skal få kontroll igjen i Washington.

– Jeg er en sterk tilhenger av grunnloven. Jeg ser at det demokratiske partiet sakte, men sikkert prøver å svekke noen av de rettighetene jeg holder veldig av. Første grunnlovstillegg; ytringsfrihet. Andre grunnlovstillegg; retten til å bære våpen. Religionsfrihet er også veldig viktig for meg. I California så man i pandemien at demokratene prøvde å stenge kirkene, sier Jim Chorman, som kaller seg selv fundamentalistisk kristen.

De mener Demokratene jobber mot religionen.

– Hvis du er demokrat kan du ikke være en virkelig kristen, sier Anna Chorman.

– De er for abort, for homofiles rettigheter. Jeg har ingenting imot homofile, men Bibelen sier at de ikke kan være gift. Man kan ikke være kristen og demokrat. Enten må du tjene Gud, eller så må du tjene Demokratene. Mye de står for er veldig anti-Gud, og det ødelegger nasjonen vår.

– Og små barn burde ikke være opptatt av seksualitet, de skal leke, sier hun.

Floridas republikanske guvernør, Ron DeSantis, signerte i mars en lov som ble kalt «Parental Rights in Education», men som av kritikere er blitt kalt «don’t say gay». Den forbyr offentlige skoler i Florida å undervise barn opp til tredje klasse i seksuell orientering eller kjønnsidentitet. De som støtter loven mener det er foreldrene som skal få bestemme når og hvordan slike temaer skal tas opp med barna, og loven gir foreldre anledning til å saksøke et skoledistrikt dersom den brytes. Kritikerne mener den er diskriminerende.

Ekteparet er helt enig i loven DeSantis gikk inn for.

– Jeg mener vi har en av de mest fantastiske guvernørene i verden, sier Anna Chorman.

– Folk kaller det «don’t say gay», men det er ikke det dette handler om. Loven handler om at lærere skal undervise i fagene sine, og at det er opp til foreldrene om barna skal lære om dette, sier Jim Chorman, som selv er lærer.

Vil ha Trump tilbake

De støtter også Høyesteretts avgjørelse i juni, som overstyrte en tidligere høyesterettsdom som hadde slått fast at abort er en føderal rettighet. Etter avgjørelsen i juni har flere stater forbudt abort. Hendelsen har skapt en kraftig mobilisering blant dem som jobber for kvinners rettigheter, ikke minst for Demokratene, som er imot Høyesteretts avgjørelse. Demokratene håper å vinne velgere på denne saken i valget.

– Høyesterett har ikke gjort det ulovlig, de har bare gjort det opp til hver stat, sier Anna Chorman, som selv er imot abort.

– Ja, jeg adopterte min første datter fordi hun ellers ville blitt abortert, forteller hun.

Jim Chorman sier han mener det bør være rom for noe diskusjon når det gjelder abort, dersom et barn blir voldtatt.

– Men i 99.5 prosent av aborttilfellene er det ikke snakk om det, sier han.

Nå håper de Trump kommer tilbake om to år. Mange har spekulert på om Ron DeSantis vil stille som republikansk presidentkandidat i 2024, enten dersom Donald Trump ikke stiller, eller kanskje uansett.

Ekteparet Chorman elsker Ron DeSantis, men mener han kun vil og bør prøve dersom Trump ikke stiller.

– Trump har erfaringen, og vet hva han må gjøre nå.

---

Mellomvalget i USA

Mellomvalget i USA avholdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden.

I år er valgdagen tirsdag 8. november.

Det skal holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus i Kongressen, samt til 34 av de 100 setene i Senatet.

Representantene i Representantenes hus velges for to år om gangen, mens senatorene velges for seks år om gangen.

Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

Demokratene har i dag flertall i Representantenes hus, og i praksis et knappest mulig flertall i Senatet som følge av visepresidentens dobbeltstemme.

(NTB)

---