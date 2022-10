Støre: – Åpenbart brudd på krigens folkerett

– Russlands angrep på sivil infrastruktur, særlig strøm, er krigsforbrytelser. Å avskjære menn, kvinner og barn fra vann, elektrisitet og oppvarming når vinteren er på vei, er reine terrorhandlinger. Og vi må kalle dem det, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag.

På spørsmål om han er enig med von der Leyen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) torsdag at det helt åpenbart er brudd på folkeretten.

– Ja, dette er et åpenbart brudd på krigens folkerett. Der har du en plikt til å skille mellom sivile og militære. Det har alltid vært en utfordring i byer. Når krig kommer til byene er sivile veldig utsatt. Men det vi ser her er flyging av militære angrepsdroner, selvmordsdroner, som sprenger boliger, rammer busstasjoner og folk på vei til jobb. Det er helt åpenbart brudd på folkeretten, sier Støre til Dagsavisen.

Flere regler

Folkeretten har mange regler for hvordan krig skal foregå. Den forbyr blant annet bruk av miner i krig og slår fast at angrep skal rettes mot militære mål. Grove brudd på krigens folkerett er krigsforbrytelser.

– Vil du gå så langt som å si at vi er på det nivået?

– Ja, jeg mener samlet sett at det vi har sett i Ukraina, jeg skal ikke ta hendelse for hendelse, men det mønsteret vi har sett der sivile blir rammet, mener jeg det er dekning for å si det, svarer Støre.

Støre holdt torsdag pressekonferanse om situasjonen som følge av krigen i Ukraina. I tillegg til statsministeren deltok justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Russiske angrep mot Kyiv og flere andre ukrainske storbyer den siste har blant annet rammet viktig infrastruktur. Både kraftverk og vannkraftverk er ødelagt, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag at 30 prosent av Ukrainas kraftstasjoner er ødelagt siden 10. oktober. Flere sivile er drept. Russland har gjentatte ganger avvist at de går etter sivil infrastruktur, men hundretusenvis av ukrainere mangler både strøm og vann.

Begått krigsforbrytelser

De siste angrepene på Ukraina kan utgjøre brudd på folkeretten og krigens regler, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter forrige uke. Regjeringene i både Norge og Frankrike har tidligere minnet om at militære angrep som rettes mot sivile, er krigsforbrytelser.

Høykommissæren har bekreftet at 6.000 sivile er drept i Ukraina mellom 24. februar og 25. september. De fleste døde som følge av angrep med eksplosiver i befolkede områder. FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina har bekreftet at det er begått krigsforbrytelser. Beviser samlet inn i regionene Kyiv, Tsjernihiv, Kharkiv og Sumy ligger bak konklusjonen, sa leder Erik Møse da han presenterte noen av funnene så langt, ifølge Faktisk.no.

Blant funnene han presenterte, er:

Eksplosive våpen er brukt av russiske styrker i befolkede områder uten å skille mellom sivile og militære.

Et stort antall henrettelser er begått av russiske styrker.

Konsistente beretninger om tortur og dårlig behandling under ulovlige fengslinger i Ukraina og Russland.

Beviser for seksualisert vold og beviser for tortur, voldtekt og fengsling av barn.

Kommisjonen etterforsker to tilfeller der ukrainske styrker skal ha mishandlet russiske soldater.

