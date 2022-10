Aretha Franklin ble overvåket av FBI i 40 år

Fra 1967 til 2007 samlet FBI inn informasjon om Aretha Franklin gjennom å bruke falske telefonsamtaler, overvåking, infiltrasjon og høyt plasserte kilder, ifølge dokumenter som Rolling Stone har fått tilgang til.

Franklins FBI-mappe er 270 sider lang, og er pepret med ord og uttrykk som «svarte ekstremister», «pro-kommunist», «hater Amerika», «radikal vold» – og er gjennomgående preget av en mistenksomhet overfor sangeren, hennes arbeid og de andre artistene hun tilbrakte tid med, skriver tidsskriftet.

– Jeg vet ikke om moren min var klar over at hun ble overvåket av FBI. Det jeg vet, er at hun ikke hadde noe som helst å skjule, sier Aretha Franklins sønn, Kecalf Franklin, til Rolling Stone.

Dronningen av soul

Aretha Franklin, som døde i 2018, solgte over 75 millioner plater i løpet av sin lange karriere. Allerede i 1960 fikk hun tilnavnet «dronningen av soul» («the Queen of Soul»). Hun er kjent for hitlåter som «I Never Loved a Man (The Way I Love You)», «Respect», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», «Chain of Fools, Think», og «I Say a Little Prayer».

Franklin vant 18 Grammy-trofeer, har en stjerne på Hollywood Walk of Fame og mottok i 2005 Presidentens frihetsmedalje av president George W. Bush.

Franklin kjempet hele livet for svarte amerikaneres rettigheter sammen med blant andre Martin Luther King Jr, og flere av låtene blir av mange ansett for å være lydsporet til borgerrettighetsbevegelsen, skriver Vice.

FBI fant ingenting

Til tross for flere tiår med overvåking og hundrevis av sider med notater, fant aldri FBI noe som kunne knytte Franklin til «ekstreme» eller «radikale» aktiviteter.

– Det at FBI hadde pekt henne ut, og ønsket å kjenne til alle hennes bevegelser, gjør at jeg kjenner på en viss følelse. Men samtidig; jeg kjenner moren min, og måten hun drev virksomheten sin på. De kastet bort tiden sin. Og som dere ser, så fant de overhodet ingenting, sier sønnen Kecalf Franklin, til Rolling Stone.

Aretha Franklin

Aretha Louise Franklin (76) var en av USAs mest berømte sangere, kjent under kallenavnet «souldronningen».

Født i Memphis i Tennessee 25. mars 1942. Døde av kreft i sitt hjem i Detroit 16. august 2018, 76 år gammel.

Droppet ut av videregående, men fikk etter hvert to æresdoktorater i musikk.

Hadde sin første soloopptreden i en baptistkirke i Detroit i 1954.

Ga ut sitt første sekulære soloalbum i 1960, «The Great Aretha Franklin». Etter hvert kjent for låter som «Respect», «I Say a Little Prayer» og «Think». Var med i filmen «The Blues Brothers» i 1980.

Ble nominert til musikkprisen Grammy 44 ganger og vant 18 ganger.

Selvlært pianist uten å kunne noter. Tok timer i klassisk pianospilling først i 1998.

Faren var pastor, og begge foreldrene var gospelsangere. Moren døde like før hun fylte 10 år. Faren ble skutt av innbruddstyver i 1979, og ble liggende i koma til han døde i 1984.

Gift og skilt to ganger, først med Ted White (1961-1969), deretter med Glynn Turman (1978-1984).

Fire barn: Kecalf, Theodore, Edward og Clarence.

Kjent som en ekstremt privat person.

Har sunget i innsettelsene til tre presidenter, alle demokrater: Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama. Hun sang også i begravelsen til Martin Luther King Jr.

Fikk diagnosen kreft i 2010.

I februar 2017 kunngjorde hun at hun ville slutte å opptre. Siste offisielle opptreden var i Philadelphia i august samme år.

(NTB)

