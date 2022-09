Sier pandemien er over – slik går det nå

– Pandemien er over. Vi har fortsatt et problem med covid, vi gjør fortsatt mye arbeid rundt det. Men pandemien er over, sier USAs president Joe Biden i det 60 minutter lange intervjuet på TV-kanalen CBS denne uka.

Presidenten sier dette mens han blir intervjuet på Detroit Auto Show, som nylig ble arrangert for første gang på tre år.

– Hvis du ser deg om, er det ingen som bruker munnbind. Alle ser ut til å være i ganske god form. Så dette forandrer seg, og jeg syns dette er et perfekt eksempel på det, sier Biden, som selv veldig lenge var svært opptatt av å oppfordre til munnbindbruk.

Så hva er egentlig situasjonen i landet som har hatt flest koronadødsfall i verden, med langt over en million døde?

Dør mange hver dag

– Covid-19 er fortsatt den fjerde største dødsårsak i landet, sier Michael T. Osterholm, spesialist i infeksjonssykdommer ved Universitetet i Minnesota til The New York Times.

– Vi har hatt to millioner rapporterte tilfeller de siste 28 dagene, og vi vet at underrapporteringen er betydelig, sier Osterholm.

Det har i september dødd mellom 200 og 500 personer i gjennomsnitt hver dag av covid-19 i USA, ifølge Worldometers statistikk. På det meste under pandemien døde det over 4.000 mennesker daglig i USA. Det var i januar 2021.

Helt i starten av pandemien var New York et av de hardest rammede områdene i verden, og det ble rapportert om overfylte sykehus i millionbyen.

I dag er livet normalisert for de fleste amerikanere, men myndighetene har ennå ikke opphevet erklæring om en folkehelseunntakstilstand, som har vært på plass helt siden januar 2020 og fortsatt vil gjelde fram til minst 13. oktober.

Dagen etter Bidens uttalelser sa en talsmann fra Det hvite hus at presidentens kommentarer ikke endrer på myndighetenes håndtering av viruset.

– Uheldig sitat

Om pandemien er offisielt over i verden, er det Verdens helseorganisasjon (WHO) som har rett til å erklære. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa tidligere i september at vi ikke er der ennå, men at «slutten er sikte».

Han viste til at antallet koronarelaterte dødsfall globalt var på sitt laveste siden pandemien brøt ut i mars 2020. Selv om Verdens helseorganisasjon nå ser lysere på situasjonen, understreket WHO-direktøren at det er for tidlig å slappe av.

– En maratonløper stopper ikke når målstreken kommer til syne. Hun løper hardere, med all energien hun har igjen. Det må vi også. Vi kan se målstreken. Vi er i en vinnerposisjon. Men dette er den verste tiden å slutte å løpe på, sa Ghebreyesus.

Flere eksperter i USA har også påpekt at det fortsatt dør relativt mange hver dag i USA. De fleste er eldre og har underliggende sykdommer.

Myndighetene i USA har godkjent en justert vaksine for omikron. Her settes vaksinen på Colleen Dempsey (54) i Schwenksville i Pennsylvania. (HANNAH BEIER/Reuters)

Myndighetene forsøker nå å overbevise folk om å ta de nye og oppdaterte oppfriskningsdosene av vaksinen, før man kan vente seg et oppsving i smitten nå i høst. Enkelte frykter at presidentens uttalelser kan dempe folks interesse for å ta oppfriskningsdose, selv om særlig eldre og personer med risikofaktorer kan ha stor nytte av det.

– Et uheldig sitat, sier Jennifer Nuzzo, direktør ved Center for Pandemic Preparedness and Response ved Brown University, til The New York Times.

Kritikk og støtte

Men amerikanere flest opplever ikke lenger covid-19 som en stor trussel, ifølge en undersøkelse som kom ut i august. Bare 14 prosent anser sykdommen som en alvorlig risiko i sitt lokalsamfunn, ifølge målingen fra Morning Consult.

Uttalelsene fra Biden har både møtt kritikk og støtte.

– Biden har rett. Pandemien er over, skriver Leana Wen, professor i folkehelse ved George Washington-universitetet, i en kronikk i The Washington Post.

– For det meste av landet er pandemien i praksis over fordi det ikke lenger griper inn i folks daglige liv. For dem har covid gått fra å være en alvorlig, dødelig sykdom til en som ligner mer på influensa, mener hun, og sier samtidig at det fortsatt er noe folk ønsker å unngå, og gjør tiltak mot, som å ta vaksine.

The Washington Post mener derimot det motsatte på lederplass:

– Nei, president Biden. Pandemien er ikke over, skriver avisen, og peker på fortsatt mange dødsfall per dag og høyere smittetall nå enn i våres.

The Washington Post mener det største problemet med Bidens utsagn er at det vil undergrave forsøket i Kongressen på å få gjennom mer finansiering for covid-tiltak som vaksiner, testing og behandling.

– Dersom unnfallenhet og leihet fortsetter å ta over, vil ikke nasjonen være forberedt for en ny variant når det trengs som mest, skriver avisen.

Nakstad: – Tar tid

Som Dagsavisen skrev nylig, står det i den siste ukesrapporten til Folkehelseinstituttet (FHI) at smittespredningen i Norge har vært nedadgående over tid. Antallet sykehusinnleggelser har også vært stabilt de siste ukene, men det understrekes at situasjonen er uforutsigbar.

– Jeg håper at vi i løpet av det neste året kommer i en situasjon der koronaviruset hovedsakelig spres globalt i vintermånedene, omtrent som et influensavirus. Da vil SARS-CoV-2 ikke lenger være et «pandemivirus» som skaper bølger av sykdom og innleggelser, men et «sesongvirus» på linje med andre luftveisvirus, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagsavisen.

På spørsmål om hva slags scenarioer helsemyndighetene ser for seg framover, svarte Nakstad:

– Vi vet ikke ennå hvilke virusvarianter som vil spres det neste halvåret og hvor godt vaksinene demper konsekvensene av nye smittebølger. Det mest sannsynlige er nok at vi blir smittet flere ganger, men at de fleste vil være godt beskyttet mot alvorlig sykdom. På sikt får vi nok som befolkning også stadig sterkere immunitet mot koronaviruset, men det ser ut til å ta lengre tid enn vi håpet.

FHI skriver at det er mulig at «covid-19-epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren og at nye varianter med økt spredningsevne kan gi nye bølger». Anbefalingen fra FHI er fortsatt at helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, nye utbrudd og større sykefravær. Men per i dag er det ingen virusvarianter som truer situasjonsbildet, heter det i rapporten.

