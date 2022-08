Fembarnsmoren som gikk til topps

Da nær tre millioner mennesker tirsdag denne uka fulgte en flyrute mellom Malaysia og Taiwan, og over 700.000 fikk med seg landingen, ble det satt rekord, ifølge Flightradar24. I flyet satt Nancy Pelosi, amerikansk politikks tredje mektigste, som på forhånd hadde fått sterke advarsler fra Kina og blitt anklaget også på hjemmebane for å sette verdensfreden i fare dersom hun satte føttene på taiwansk jord. 19 timer senere var hun ute av Taiwan. Hun etterlot seg et enda mer spent forhold mellom USA og Kina, og den største uroen rundt Taiwan på 25 år.

Men Nancy Pelosi selv har kommet godt ut av viraken, mener mange analytikere. Hvem er den 82 år gamle politikeren som tiltrakk seg verdens oppmerksomhet denne uka?

– Uredd

Det var ingen overraskelse at Pelosi valgte å dra til Taiwan, mener Hilmar Mjelde, forsker ved NORCE. Han har politikk i USA som et spesialfelt.

– Hun er uredd, har stor teft, har et oppriktig politisk engasjement for Taiwan, og hun liker å være i begivenhetenes sentrum. Det ville vært utypisk for Pelosi om hun hadde gitt etter for press, sier Mjelde til Dagsavisen.

Demokraten Pelosi er speaker i Representantenes hus i Kongressen, og er derfor nummer tre i rang i USA etter presidenten og visepresidenten. Det har hun vært siden 2019, og tidligere mellom 2007 og 2011.

Nancy Pelosi med to av barnebarna da hun ble speaker for første gang i 2007. (MARK WILSON/AFP)

Hun er den eneste kvinnen som noen gang har vært speaker i Representantenes hus, og kanskje er hun inne i sine siste måneder som speaker. Til tross for sine 82 år har hun sagt hun stiller til gjenvalg igjen som representant når det skal holdes valg til Kongressen i november, og siden hun representerer en av de sikreste demokratiske områdene i USA, nærmere bestemt en krets i California, kan hun regne med å få plass igjen. Men Demokratene står foran et høyst usikkert valg, og mister de flertallet i huset må de gi fra seg speakeren.

[ Dette betyr Kinas militærøvelse rundt Taiwan ]

Fembarnsmor

«From housewife to House speaker», har karriereløpet til Nancy Pelosi blitt kalt. Pelosi kom selv fra en politisk familie. Hun vokste opp i Baltimore på østkysten, der faren var ordfører. Også moren var aktiv i politikken for Demokratene. Nancy Pelosi var den yngste av sju søsken, og eneste jente. Moren hennes var født i Italia, og også faren hadde italienske aner.

Hun utdannet seg innen statsvitenskap i Washington, og giftet seg med Paul Pelosi i 1963. De flyttet til New York og deretter til San Francisco, og fikk fem barn sammen; fire jenter og en gutt. Hun begynte som hjemmeværende mor for de fem barna, før hun gikk inn i politikken på 1970-tallet i California, der hun ledet det demokratiske partiet fra 1981 til 1983. Steget inn i nasjonal politikk tok hun først i 1987, da hun ble representant i Representantenes hus som 47-åring.

Nancy Pelosi da hun ble valgt inn for første gang til Representantenes hus i 1987, for en krets i California. (PAUL SAKUMA/Ap)

Pelosi har selv fortalt at hun er blitt spurt så mange ganger om hvordan hun gikk fra husmor til å ende opp som speaker at hun skrev en selvbiografi om det: «Know your power: A message to America’s daugthers».

– Jeg sier til kvinner: «Du har et yrke, en jobb, du har oppdratt en familie. Se på det å drifte en familie som et betydelig, betydelig pluss når du ser på hva du har å tilby», har Pelosi sagt.

En rød klut

Hun var en av de mest fremtredende kritikerne til Irak-invasjonen i 2003. Etter mange år i Kongressen ble hun leder for Demokratene i Representantenes hus i 2003, den gang var partiet i mindretall. Hun har ledet gruppen helt siden det.

Ifølge ulike rangeringer er Pelosi blant de mest velstående kongressmedlemmene på grunn av ektemannens investeringer i aksjer, og ekteparet eier flere kostbare eiendommer.

Av republikanere blir hun ofte kritisert for å være fra «den demokratiske kysteliten» og for å stå for en «liberal agenda», skriver BBC i en profil. En «liberal agenda» er et skjellsord i enkelte kretser. Pelosi er på mange måter en rød klut for mange republikanere.

– Pelosi har vært en av de mest effektive lederne for venstrepolitikk, som republikanerne er fundamentalt imot. Og hun er valgt fra superliberale San Francisco – den mest forhatte byen i USA for høyresiden, sier Mjelde.

Han sier at hun har mange resultater å vise til gjennom mange års arbeid i Kongressen.

– Hun er først og fremst en dyktig parlamentariker. Hun har spilt en helt avgjørende rolle i å få gjennom de største reformene i USA de siste 15 årene, fra Obamacare til en rekke reformer i Biden-perioden. Obamacare er et talende eksempel. Obama får æren for den, men Nancy Pelosi og visepresident Joe Biden spilte en stor rolle i å få den vedtatt i Kongressen, sier Mjelde.

Former President Obama Joins President Biden At White House To Mark Passage Of The Affordable Care Act Pelosi var viktig i arbeidet med Obamacare. Her fra april 2022, da eks-president Barack Obama og Pelosi deltok i en markering av Obamacare, som ble signert i 2010. (CHIP SOMODEVILLA/AFP)

Han sammenligner Pelosi med Sam Rayburn, som han kaller en «legendarisk speaker» – han er den lengstsittende speakeren noen gang, og satt i 17 år på 1940- og 50-tallet.

– Det som kjennetegnet begge, er evnen til å holde partiet samlet i den svært desentraliserte amerikanske Kongressen, sier Mjelde.

– Hun begynte ganske sent i nasjonal politikk. Men hvorfor har hun lyktes i å nå toppen og bli der så lenge?

– President Lyndon Johnson, som også var en glimrende parlamentariker, sa: «Jeg forstår meg på makt, og vet hvordan jeg skal bruke den». Det samme kan man si om Pelosi. Hun har levert varene, og så har hun vært kynisk og ikke sluppet frem andre talenter. Toppembetene byr på alskens maktfordeler – derfor blir kongresstoppene gamle i jobben, sier Mjelde, og nevner disse fordelene:

– Personlig innflytelse over partiet, makt til å sikre goder for velgerne sine, man får et kjent navn, medieoppmerksomhet, pengeinnsamling. Disse fordelene styrker hverandre i tur – et kjent navn er en stor fordel ved gjenvalg.

[ Derfor er politikere i USA så gamle ]

Rev opp Trumps tale

Speakeren i Representantenes hus og hennes team kan bestemme hva slags lover og saker som skal debatteres og stemmes over, og har dermed innflytelse til å sette agendaen. Da det var diskusjon om hvorvidt Kongressen skulle innlede en riksrettsprosess mot daværende president Donald Trump eller ikke, var Pelosi først skeptisk til det, men bestemte seg for det i 2019, etter avsløringer om at Trump hadde prøvd å presse Ukraina til å grave opp negative saker rundt Joe Biden.

Pelosi tok flere ganger i bruk sterke virkemidler for å demonstrere sin forakt for Trump. Hun fikk mye oppmerksomhet da hun i 2020, etter at president Trump hadde lest opp sin tale om rikets tilstand og mottok applaus, rev opp utskriften av talen hans mens hun sto bak ham. Før talen hadde Trump unnlatt å ta henne i hånden. Pelosi ble anklaget for å være respektløs, men forsvarte seg senere med at talen var et «manifest av usannheter».

Da Trump holdt talen sin året før, klappet Pelosi på en åpenbart sarkastisk måte, et klipp som også gikk verden rundt.

– Pelosi var den som mest effektivt stoppet Trump i Trump-årene. Men jeg er kritisk til hvordan Pelosi håndterte riksrett nummer to mot Trump. Jeg tror det hadde vært mulig å få Trump dømt, om Pelosi hadde vært mer inkluderende overfor den Trump-kritiske delen av det republikanske partiet, sier Hilmar Mjelde.

Trump ble den første presidenten i USAs historie til å bli stilt for riksrett to ganger. Den andre gangen var en uke før han skulle gå av i januar 2021, da han ble stilt for riksrett på grunn av stormingen av Kongressen samme måned. Trump ble frikjent begge ganger.

– Enorm fjær i hatten

Taiwan-besøket har styrket Pelosi som politiker, mener mange analytikere.

– Hun kapret verdens oppmerksomhet i flere dager før hun ankom i et amerikansk militærfly. Som et feministisk ikon trosset hun de utelukkende mannlige toppene i det kinesiske kommunistpartiets lederskap og nektet å la seg skremme – og satt seg ned med en annen kvinnelig lederpioner, president Tsai. Hun sto opp for demokrati, en viktig amerikansk verdi, skriver CNN-analytiker Stephen Collinson.

Kina har kommet med en rekke sterke reaksjoner, men de fleste analytikere tror ikke det blir krig nå. Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier påpekte til Dagsavisen denne uka at Kina bygger verdens største marine, som vil omringe Taiwan og presse Taiwan i kne i årene som kommer. Men han mener Pelosi spilte kortene sine utrolig godt og klarte å få den oppmerksomheten hun ønsket. For Pelosi ble dette prikken over i-en i karrieren, mener han.

– Det er en enorm fjær i hatten for henne og hennes agenda å skape denne oppmerksomheten. Jeg tror hennes ettermæle er betydelig styrket som følge av å ha fått til det her. Den personlige agendaen hennes burde kanskje løftes enda mer fram, sa Tunsjø til Dagsavisen.

Selv om administrasjonen til Biden forsøkte å overtale henne om å ikke dra til Taiwan, mener Tunsjø at USA kan vise til flere resultater etter besøket.

– For det første har de vist at de står ved en partner og alliert. Hadde USA og Pelosi trukket seg, og Biden-administrasjonen sittet igjen med at de ikke ville at hun skulle reise fordi det ville provosert Kina, hadde de latt Kina diktere amerikansk Taiwan-politikk og politikk overfor regionen. Det ville undergravd USAs legitimitet, troverdighet og allianser, sa Tunsjø.

USA fikk også vist at de står bak prinsippet om å støtte demokrati og menneskerettigheter, og at de er en troverdig alliert, mener Tunsjø.

[ Det er en konservativ delstat - men nå har velgerne sagt klart nei til å åpne opp for abortforbud ]

– En demokrati-hauk

Nancy Pelosi har markert seg mange ganger tidligere i utenriksspørsmål.

– Pelosi har lenge vært en demokrati-hauk, sier Hilmar Mjelde.

– Hun har siden 1991 markert seg som en forsvarer av demokratiske bevegelser i Asia og en kritiker av Kina. Og så går hun kanskje av som speaker om kort tid. Så dette var for henne kanskje et helt riktig tidspunkt å dra på, som et siste personlig bidrag for demokratiet og Taiwans uavhengighet. Og bordet fanger. Om Kina fikk stoppe dette, hadde man gitt dem en type vetomakt over USAs Taiwan-politikk som er uakseptabel for verdens ledende supermakt, sier Mjelde.

I likhet med flere andre amerikanske politikere er Pelosi ennå i toppolitikken selv om hun har nådd pensjonsalder for lengst. Hun har bekreftet at hun stiller til valg igjen for å bli representant, men om hun fortsetter i ledelsen for Demokratene i Huset etter valget i 2022, er altså usikkert. Hun har tidligere sagt hun ikke skal det, men har ikke gitt noen formelle kunngjøringer om at hun ikke ønsker å prøve igjen, skrev Newsweek tidligere i sommer.

Det er ikke noen tradisjon i USA for å pensjonere seg som toppolitiker, sier Hilmar Mjelde.

– Folk på øverste nivå i amerikansk politikk lukker som regel aldri helt døren for en periode til. De er ofte på sitt mektigste og mest effektive på tampen av karrieren, og da blir det vanskelig å gi seg.

[ Kommentar: Ta det med ro. Det blir ingen krig ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen