FN fordømmer luftangrep som traff barnehage i Tigray

– Unicef fordømmer på det sterkeste luftangrepet i Mekele i Tigray. Angrepet traff en barnehage, drepte minst to barn og såret flere, skriver generaldirektør Catherine Russell i Unicef på Twitter.

Etiopiske regjeringsstyrker sto bak angrepet, som tok livet av to barn og to voksne, og såret ni andre.

I en uttalelse fredag sa etiopiske myndigheter at de «bare angriper militære mål» i Tigray. Myndighetene anklager opprørsbevegelsen Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) for å legge ut falske likposer i sivile områder, og for å hevde at luftforsvaret angriper sivile.

Konflikten har eskalert etter at våpenhvilen fra mars ble brutt tidligere denne uken. Partene beskylder hverandre for at konflikten har blusset opp.

[ Amnesty International og Human Rights Watch anklager etiopiske sikkerhetsstyrker for å ha begått krigsforbrytelser ]