Amnesty og HRW: Krigsforbrytelser i Tigray

Etiopiske sikkerhetsstyrker og deres allierte har utført systematisk tvangsforflytting, de har stått bak voldtekt, plyndring og brutale drap, skriver de to organisasjonene i en rapport onsdag.

– Disse omfattende og systematiske angrepene mot sivilbefolkningen i Tigray er forbrytelser mot menneskeheten, samt krigsforbrytelser, uttaler de to organisasjonene i rapporten «We Will Erase You from This Land».

Rapporten er basert på 15 måneder med intervjuer av over 400 mennesker, blant dem flyktninger som har dratt til Sudan, og øyenvitner som fortsatt bor i Tigray og andre steder i Etiopia. Amnesty og HRW dokumenterer blant annet gjengvoldtekt mot kvinner fra Tigray, blant dem en kvinne hvis angripere sa de «renset» blodet hennes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen