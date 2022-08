Tid for generasjon z-inntog i Kongressen?

Maxwell Frost er 54 år yngre enn USAs president Joe Biden, 51 år yngre enn ekspresident Donald Trump og 57 år yngre enn kongressleder Nancy Pelosi.

Nå kan 25-åringen bli det første medlemmet av den såkalte generasjon z, eller gen-z, som velges inn den amerikanske Kongressen. Tidligere denne uka gikk Frost seirende ut av demokratenes primærvalg for en plass i Representantens hus fra et av Floridas valgdistrikter. I primærvalget danket Frost, som blant annet ønsker strengere våpenlover, ut flere mer erfarne demokrater.

Valget viser at arbeiderfamilier i Sentral-Florida ønsker en representant som har mot til å be om mer, sa Frost i en uttalelse etter seieren, ifølge USA Today.

– Jeg deler denne seieren med sykepleierne, truckførerne, lærerne, pleierne, sosialarbeiderne, bøndene, fagforeningsfolk, kassaansatte og andre medlemmer av dette livlige lokalsamfunnet som støttet denne valgkampen, sa han.

Valgdistriktet anses å lene trygt mot demokratene, og Frost er dermed favoritt når han i november skal kjempe mot republikaneren Calvin Wimbish.

Mektige støttespillere

Med seg har Frost også støtte fra prominente demokrater på venstresida i partiet, som Vermont-senator Bernie Sanders og Massachusetts-senator Elizabeth Warren.

Another progressive win. As a 25-year-old incoming congressman, @MaxwellFrostFL is going to bring a much needed perspective about the issues affecting working families and I very much look forward to working with him pic.twitter.com/y7zdEsJvZA — Bernie Sanders (@BernieSanders) August 24, 2022

Frost har blant annet vært aktivist i borgerrettighetsorganisasjonen ACLU og vært en del av den landsomfattende protestbevegelsen March for Our Lives, som maner til strengere våpenlover. Andre valgkampsaker for ham er den store helsesatsingen «Medicare for all», kamp mot klimaendringene og opprydding i det amerikanske rettssystemet.

I juni brøt Frost inn i et intervju Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis gjorde. 25-åringen oppfordret da til kamp mot våpenvold. «Ingen vil høre fra deg», sa DeSantis, ifølge nyhetsbyrået AP.

25 er nedre aldersgrense for å kunne bli medlem av Representantens hus. Årets mellomvalg er dermed første gang en helt ny generasjon, gen-z, kan stille til valg.

Generasjon z, eller gen-z, brukes for å omtale dem som er født fra slutten av 1990-tallet til starten på 2010-tallet. Amerikanske Pew Research Center bruker 1997 som «startår» for hvem som faller inn under gen-z. 2012 brukes av flere som «sluttår».

Mellomvalg venter

I november holdes det såkalt mellomvalg i USA, og maktposisjoner på både føderalt og delstatsnivå er på valg. Deriblant hele Representantens hus og 34 av 100 Senatsplasser.

Både Republikanerne og Demokratene har holdt en rekke primærvalg den siste tida. Meningsmålinger har tidligere tydet på at det lå an til å gå mot at Demokratene skulle miste kontrollen i begge kamrene i Kongressen. Nå har de knappest mulig flertall i Senatet, mens de i Representantenes hus har 220 seter mot Republikanernes 211. Nylige målinger viser imidlertid at Demokratene kanskje særlig vil holde flertall i Senatet, og topp-republikaneren Mitch McConnell advarte nylig partifellene at de kan risikere en nedtur.

Demokratene øyner håp blant annet etter at Pat Ryan i et spesialvalg i Hudson Valley i New York denne uka slo republikaneren Marc Molinaro. Ryans valgkamp handlet mye om å forsvare abortrettighetene, og valget ble sett på som en syretest på om det er en sak som trekker velgere i år, skriver The Washington Post.

Beslutningen fra amerikansk høyesterett tidligere i sommer om å slå strek over Roe versus Wade, høyesterettsdommen fra 1973 som i praksis sikret den føderale retten til abort, har mobilisert politikere på begge fløyer. Flere delstater har i ettertid innført svært strenge abortrestriksjoner.

– Alle tegn vi har sett siden begynnelsen av valgkampen er at dette er en sentral sak, og at energien rundt det er enorm, sa Ryan i et intervju tidligere i år.

