Status etter seks måneder med krig: Tusenvis drept og millioner fordrevet

Onsdag 24. august er ikke bare datoen Ukraina markerer sin uavhengighetsdag. I år sammenfaller merkedagen også med at det er seks måneder siden Russlands invasjon.

Flere land, blant dem Norge og USA, lover fortsatt støtte. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg hyllet i en videohilsen onsdag «modige ukrainske kvinner og menn som kjemper for frihet og for landet sitt».

– Nato har støttet Ukraina siden uavhengigheten, og dere kan fortsatt stole på Nato uansett hvor lang tid det tar. Ukraina må seire, og Ukraina vil seire, sa Stoltenberg, ifølge NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale at de «vil kjempe til siste slutt», og han utelukket en forhandlingsløsning med Russland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og kona Olena Zelenska besøker minnesmerket for falne i Kyiv dagen Ukraina markerer uavhengighetsdagen. (UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/Reuters)

[ Venter økte angrep i Ukraina ]

Flere tusen drepte

I tillegg til markeringer både i Ukraina og utlandet, gjør flere opp status så langt.

Seks måneder inn i krigen anslås det at 6,6 millioner ukrainere har flyktet fra landet, og at ytterligere 6,6 millioner er internt fordrevne, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Ukrainas innbyggertall var før krigen på i overkant av 44 millioner mennesker.

FN-delegasjonen som overvåker menneskerettigheter i Ukraina, har verifisert over 13.000 sivile ofre så langt: 5.514 mennesker er drept, 7.698 er såret. Det faktiske tallet er antatt å være betydelig høyere. Flest drepte og sårede er det i Øst-Ukraina, nærmere bestemt i fylkene Luhansk og Donetsk, der noen av de mest intense luftangrepene og kampene har pågått. Det er ikke kjent hvor mange soldater som er drept eller skadd.

Onsdag ble 15 mennesker drept og 50 såret i et russisk angrep på en jernbanestasjon i Ukraina, ifølge president Zelenskyj. Det er togstasjonen Chaplyne i Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina som ble angrepet. Presidenten sa tidligere denne uka at de fryktet at Russland ville trappe opp angrepene i landet.

[ Et halvt år med krig: Dette kan skje nå ]

Millioner trenger humanitær hjelp

Det anslås at 17,7 millioner mennesker, blant dem de fordrevne, sårede og andre, trenger humanitær bistand, ifølge IOM. Det inkluderer også ukrainere som har blitt værende på hjemstedet sitt, men som har blitt rammet av krigen. Flere bor i ødelagte hjem, kjellere eller bomberom, har mistet levebrødet sitt og tilgangen til viktige tjenester, skriver organisasjonen. Særlig har blant andre eldre, barn som er skilt fra foreldrene sine og mennesker med funksjonsnedsettelser blitt hardt rammet.

Ukrainske myndigheter anslår at 140.000 hjem, leiligheter og andre boligbygg har blitt ødelagt i krigen så langt, og med det gjort 3,5 millioner hjemløse, ifølge tidsskriftet Foreign Policy.

Millioner av ukrainere har flyktet fra hjemlandet siden februar. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har så langt talt 10 millioner grensepasseringer til EU fra Ukraina i løpet av krigen. 4 millioner har også gått andre veien. Det er særlig til nordlige deler av landet og hovedstaden Kyiv at mange har returnert, ifølge FN. Men det er ikke ventet å bli en permanent endring, og tjenestemenn har advart at fortsatt krig og vinterkulde kan føre til at flere igjen reiser ut av Ukraina.

– Man skal ikke se seg blind på at mange vender tilbake, for det er fortsatt flere tusen som flykter hver dag, sa Anders Aalbu, talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Norge, til Dagsavisen i juli.

Undersøkelser tyder på at mange av returene dreier seg om familiegjenforening, sa politisk rådgiver i Flyktninghjelpen, Charmain Mohamed.

[ Skal rydde i udetonerte eksplosiver i Ukraina ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen