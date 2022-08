Slik spares det på vannet i ekstremtørken

Store europeiske elver som Donau, Rhinen og Po har så lite vann at det gjør elvetransport vanskelig. Tørken mange land i Europa opplever nå kan være den verste i Europa på 500 år, sa seniorforsker Andrea Toreti i EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC nylig til Euronews. Toreti sa samtidig at situasjonen kan bli verre og ramme 47 prosent av kontinentet.

Skogbranner har rammet både Spania, Frankrike, Portugal, Italia, Østerrike, Hellas og Kroatia. En rekke varmerekorder er slått i flere land. Det har ikke vært nedbør av betydning på to måneder i de vestlige og sørlige delene av Europa og Sentral-Europa, ifølge NTB.

Nå kommer stadig flere tiltak for å spare på vannet i land i Europa - i tillegg til gjentatte oppfordringer både til privatpersoner og bedrifter om å spare så mye som mulig. Dette er noe av det som gjøres:

Spania

I Spania er vannmagasiner uttørket, og både Spania og Portugal opplever nå det tørreste klimaet på 1.200 år, ifølge forskning som ble publisert tidligere i sommer. I regionene Galicia, Catalonia og Andalucía er vannmagasinene på eller under 40 prosent av kapasiteten.

Mange spanske regioner har nå innført vannrestriksjoner som forbud mot å vanne i hagen og vaske biler, ifølge The Brussel Times.

I regionen Catalonia har 150 kommuner innført begrensninger på vannforbruk på 200 liter per person hver dag. I Galicia vil myndighetene begrense vanntilførsel på nettene.

Frankrike

Det er erklært krisetilstand i to tredeler av Frankrike, og deler av elva Loire har tørket opp. Det tørre været i Frankrike er det verste som noensinne er registrert. En krisegruppe er opprettet for å håndtere situasjonen.

I sørlige Frankrike har mange kommuner innført en grense for daglig vannforbruk på 200 liter per person. Om man går over det, får man en bot på 1,500 euro, skriver The Brussel Times. Det er om lag 15,000 kroner.

De verst rammede områdene i landet har forbud mot vanning av hager og bilvask. At golfbaner ble unntatt fra dette førte til at klimaaktivister tilknyttet miljøbevegelsen Extinction Rebellion i protest nylig fylte sement i hull på golfbaner i nærheten av Toulouse i Sør-Frankrike.

Italia

Allerede i juli erklærte den italienske regjeringen unntakstilstand for fem regioner ut året.

Mange deler av landet har innført vannrasjonering. I Verona kan drikkevann kun brukes til helt nødvendige formål som matlaging. Noen steder får man bot for å bryte begrensningene. Andre byer har skrudd igjen vannet i fontener, og hagevanning og bilvask er forbudt. I landsbyen Castenaso har frisører fått forbud om å vaske håret til kundene to ganger.

I Gardasjøen i Italia er vannstanden så lav at folk kan gå på det som normalt er undervannssteiner. Nord-Italia opplever den verste tørken på 70 år. (FLAVIO LO SCALZO/Reuters)

Tyskland

Vannstanden er svært lav i Rhinen, en av Europas største elver. Mange steder, blant annet i området nær Koblenz, er vannivået under en meter, mot normalt 1.5 til to meter. Men enn så lenge er det høyere vannstand enn høsten 2018. Tyske bønder frykter store avlingstap som følge av tørke og høye energipriser de kommende månedene. Flere regioner i Tyskland kan snart lide av vannmangel, har myndighetene advart om.

Enkelte områder har innført forbud mot å bruke offentlig drikkevann til å vanne hager og plener. I Königsstein utenfor Frankfurt bestemte ordføreren at basseng over 25 kubikkmeter kun kan fylles med regnvann, skriver Business Insider Deutschland.

Storbritannia

Det ble i midten av august erklært tørke i flere områder sør, øst og sentralt i England som følge av en ny hetebølge. Dette er den tørreste sommeren på 50 år. Nesten 90 prosent av elvene i England har lavere vannføring enn normalt, og i 29 prosent av dem er det eksepsjonelt lav vannføring.

I England, nærmere bestemt i London og området rundt, innfører selskapet Thames Water restriksjoner på privatbruk hos sine kunder fra 24. august. Da er det ikke lenger lov å bruke vannslange for å vaske bilen, vanne i hagen, fylle opp basseng eller vaske vinduer.

Å bruke vannslangen i hagen vil ikke lenger være lov i enkelte områder i England. (TOBY MELVILLE/Reuters)

Nederland

Regjeringen i Nederland har offisielt erklært vannmangel. Folk er blitt bedt om å være svært forsiktig med vannbruk, men det er ikke innført forbud privat. Myndighetene har innført begrensninger på bruk av vann i landbruket og skipsfarten. I begynnelsen av august ble det presentert en ny kriseplan der et sentralisert kriseteam skal holde oppsyn med fordelingen av vannet. Dikene, drikkevann og energiforsyning skal prioriteres.

