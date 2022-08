Palestinas FN-ambassadør: Når vil dere si at nok er nok?

Av Snorre Schjønberg/NTB

I stedet endte hastemøtet, som Norge var blant landene som hadde bedt om, uten at det ble vedtatt en uttalelse eller resolusjon. Flere land tok til orde for at krigshandlingene de siste dagene skal etterforskes og ba partene forhandle om varig fred.

FNs spesialkoordinator for Midtøsten, norske Tor Wennesland, sa til Sikkerhetsrådet at foreløpige anslag sier at Israel utførte 147 luftangrep på Gazastripen, mens militante palestinere avfyrte 1.100 raketter og granater mot Israel. 70 israelere ble såret.

– I eskaleringen ble 46 palestinere drept og 360 såret. Flere hundre bolighus ble ødelagt eller skadd, sammen med sivil infrastruktur, sa Wennesland.

Han sa at 20 av de drepte palestinerne var sivile, 15 av dem barn. Wennesland var tett involvert i meklingen som førte til en våpenhvile som trådte i kraft søndag.

– Jeg vil gjøre Sikkerhetsrådet klar over dette: Våpenhvilen er skjør. En gjenopptakelse av volden vil bare ha ødeleggende konsekvenser for palestinere og israelere, sa Wennesland.

– Ikke rettferdiggjør Israels vold

Palestinas FN-ambassadør Riyad H. Mansour stilte medlemmene av Sikkerhetsrådet et spørsmål:

– Er dere klare til å si at nok er nok?

Han takket landene som hadde bedt om hastemøtet. Mansour sier at Israel krever retten til å drepe, undertrykke palestinernes rettigheter og til å heve seg over FN-charteret.

– De krever for seg selv alt det de nekter oss, sa Mansour.

– Hvis dere er imot vold, må dere ikke unnskylde israelsk vold. Dere må ikke rettferdiggjøre det. Hvor mange ganger kan Israel bombe vårt folk på Gaza før noen sier at nok er nok, sa Mansour.

Han hevdet det er det kommende israelske valget som er grunnen til at Israel gikk til aksjon, ikke konkrete trusler fra Islamsk hellig krig, slik Israel hevder.

– Har ikke dette Sikkerhetsrådet en klar holdning til beskyttelse av sivile? Er våre sivile liv mindre verdt enn andre sivile? Når er dere klare til å si at nok er nok?

Advarsel fra Israel

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan sa at debatten i Sikkerhetsrådet bare gjorde ting verre. Han understreket at Israel ikke angrep Gaza, det palestinske folket eller Hamas, men kun gikk etter Islamsk hellig krig.

– I stedet for å gjøre en vond situasjon verre, er det bare en måte å få noe godt ut av denne debatten. Dere kan alle velge å fordømme en morderisk terrororganisasjon, eller dere kan sammenligne Israel, et lovlydig demokrati, med en terrororganisasjon, sa FN-ambassadøren.

Han sa at fordømmelser av Israel bare vil styrke Islamsk hellig krig og motivere dem til nye angrep.

Norsk fordømmelse

Den norske FN-ambassadøren Odd-Inge Kvalheim sa at Norge sterkt fordømmer alle terrorangrep og angrep på sivile.

– Vi understreker behovet for å beskytte sivile, respektere internasjonal humanitær rett fullt ut, blant annet prinsippene om distinksjon, forholdsregler og proporsjonalitet. Alle barn må bli beskyttet, sa Kvalheim.

Kvalheim ba alle parter komme sammen til forhandlinger for å få en slutt på konflikten.

– Hvis spenningen og de underliggende faktorene som driver mot konflikt, ikke blir tatt tak i, er det en risiko for nye eskaleringer, terror og vold, sa Kvalheim.

USA vil ha etterforskning

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sa at landet ønsker våpenhvilen velkommen. Hun takket Wennesland, Egypt, Qatar og andre land i regionen for å ha meklet fram våpenhvilen.

– Vi er beveget over rapportene om sivile dødsfall og må raskt etterforske dem. Vi må vente før vi kan konkludere, sa Thomas-Greenfield.

Hun viste til at Israel opprinnelig fikk skylden for et angrep som drepte sivile i flyktningleiren Jabalia. Nå tyder det på at det var palestinske raketter som slo ned der.

Thomas-Greenfield understrekte at USA støtter Israels rett til å forsvare seg. Hun sa at både israelere og palestinere fortjener å leve sine liv i trygghet og lovte at USA vil jobbe tett med partene i tiden framover.

Ingen resolusjon

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia sa at krigshandlingene gir grunn til stor bekymring og ba alle involverte parter forhindre videre eskalering. Han gjorde det klart at det er et sterkt behov for forhandlinger mellom Israel og palestinske myndigheter for å få i gang fredsprosessen.

Han anklaget USA for å være en brems i fredsprosessen, noe som fører til en eskalering som setter palestinerne i en sårbar posisjon.

Flere representanter, blant dem afrikanske land, ba om en fordømmelse av Israels angrep som har rammet sivile. Møtet endte imidlertid uten noe vedtak.

