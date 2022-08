Liz Truss vurderer å flytte britenes Israel-ambassade til Jerusalem

Løftet står å lese i et brev Truss har skrevet til medlemmer av organisasjonen Conservative Friends of Israel i Storbritannia, skriver avisa The Jewish Chronicle.

Truss lover også å få en slutt på at lokale myndigheter i Storbritannia slutter opp om BDS-bevegelsen, som blant annet oppfordrer til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjoner for å presse landet til å etterleve FNs krav om tilbaketrekning fra okkuperte palestinske områder.

– Offentlige instanser bør ikke engasjere seg i en slik diskriminerende politikk som er i strid med regjeringens holdning og sår unødvendig splittelse. Jeg vil sørge for at det blir en slutt på dette, skriver hun.

Truss skriver videre at hun støtter Israels protest mot FN-gransking av overgrep mot palestinere og omtaler det som «institusjonelt partisk og sløsing med penger».

Den britiske utenriksministeren medgir i brevet at spørsmålet om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, der Israel siden 1967 har okkupert den østlige delen, er «sensitivt» og at hun flere ganger har diskutert saken med sin «gode venn» statsminister Yair Lapid.

Da USAs tidligere president Donald Trump kunngjorde at USA ville flytte sin ambassade til Jerusalem, som han omtalte som Israels udelelige hovedstad, førte det til sterke protester både blant palestinerne og internasjonalt.

