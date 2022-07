Kraftig børsfall for Twitter

Mandag var første handledag etter at Musks advokater fredag varslet at han trekker seg fra avtalen om å kjøpe Twitter for 44 milliarder dollar. De anklager Twitter for å ha brutt en rekke punkter i kjøpsavtalen. Det bestrider medieselskapet, som forbereder søksmål mot Musk for å redde avtalen.

Twitter-aksjen ble omsatt for rundt 33 dollar mandag. Det er et fall på over 9 prosent fra fredag og langt under aksjeprisen på 54,20 dollar som Musk hadde avtalt å kjøpe selskapet for.

De toneangivende indeksene på Wall Street falt i formiddagshandelen. S&P 500 var ned 1 prosent ved lunsjtider, mens Dow Jones hadde krympet 0,5 prosent. Nasdaq falt 2 prosent.

