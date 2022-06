De første meldingene om ulykken kom i 12.20-tiden fredag, melder nettavisen Focus.de. Storavisa Bild skriver at minst et menneske døde i ulykken og at flere er alvorlig skadd.

Til lokalavisen Münchner Merkur sier politiet at flere mennesker er døde. Det kommer ikke fram hvor mange det dreier seg om.

Et bilde som er publisert i sosiale medier viser at flere togvogner ligger på siden av linjene.

Flere redningshelikoptre er sendt fra Tyrol for å bidra.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!