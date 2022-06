Tom Cruise’s bomberjakke i politisk spill

«Top Gun: Maverick» viser nå likevel Taiwans offisielle flagg på Tom Cruise sin bomberjakke, etter at det ble ramaskrik når produksjonen klippet det ut av filmen.

Det var på forhåndsvisningen av filmen i 2019 at det ble kjent at noen av jakkemerkene, nærmere bestemt Taiwan og Japans flagg, hadde blitt byttet ut og erstattet med jakkemerker som viste to tvetydige symboler i samme fargevalg.

Nå har imidlertid jakka fått tilbake sitt originale utseende, skriver CNN Business.

Ømfintlig forhold

Endringen på jakkas utseende førte også til spekulasjoner om at det ble gjort for å blidgjøre kinesiske sensurer og filmens kinesiske støttespiller, Tencent (TCEHY). På den tiden var Tencent Pictures, et datterselskap av den Shenzhen-baserte teknologigiganten, en investor i den etterlengtede oppfølgeren til 1986-klassikeren.

Nå har imidlertid selskapet trukket seg ut, noe Wall Street Journal rapporterte i forrige uke at skjedde i slutten av 2019, midt i oppe politiske gnisninger mellom Kina og USA.

Foreløpig har ikke «Top Gun: Maverick» blitt utgitt på fastlands-Kina, og har ingen fastsatt premieredato. Chris Fenton, forfatter og tidligere president i DMG Entertainment sier til avisa at det er svært sannsynlig at Beijing vil forby filmen.

– Det er også en mulighet at den kinesiske regjeringen vil svarteliste studioet, filmskaperne og skuespillerne i en lengre periode, sier Fenton til avisa.

– Vi har vært vitne til lignende reaksjoner tidligere.

[ Nye «Top Gun»: Testosteron i toppfart ]

Ikke verd bryet

Han mener også at det kunne ha blitt utfallet uansett, gitt de økte politiske spenningene mellom to av verdens største økonomiske makter.

– En film som så tydelig fremmer vestlige idealer og USAs militære hegemoni, hadde sannsynligvis aldri en sjanse til å bli godkjent der, sier han.

Snuoperasjonen angående jakkemerkene, gledet blant annet fansen i Taiwan der de jublet over avgjørelsen på sosiale medier.

«Top Gun: Maverick», der Cruise gjentar rollen som marinens jagerpilot Pete «Maverick» Mitchell, har allerede knust billettrekorder, og tjent inn mer enn 300 millioner dollar på verdensbasis ifølge IMDBs Box Office Mojo.

– Hollywood begynner å innse at forsøkene på å tilfredsstille Kinas ustadige og uforutsigbare sensorer ikke lenger er verdt den potensielle gevinsten, kommenterer Fenton.

[ Tom Cruise-produsent fikk hele potten - ny storfilm til Norge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Se traileren som har fått oppmerksomhet for helt feil grunner:

Se She Hulk-trailer