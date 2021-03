Tom Cruise-produsent fikk hele potten - ny storfilm til Norge

68.6 millioner kroner er satt av til insentivordningen for internasjonale film og tv-innspillinger i Norge.

I dag kunngjorde Norsk Filminstitutt at hele potten går til prosjektet «Scorpio». Det omtales som en internasjonal storproduksjon. Hovedprodusent og norsk tilrettelegger er de samme som på «Mission Impossible»-filmene - Paramount og norske True North Productions. Store deler av innspillingen skal foregå i Norge, melder NFI.

På høsten 2020 var Tom Cruise i Norge og spilte inn flere store actionscener til den kommende «Mission Impossible 7». Den fikk refusjonsstøtte på 50 millioner kroner gjennom insentivordningen.

«Libra» var dekknavnet til «Mission Impossible 7» i søknadsrunden til insentivordningen for 2020.

Scorpio, eller skorpionen, er stjernetegnet som følger etter Libra - vekten - i dyrekretsen.

Tom og Abid Kulturminister Abid Raja (t.v.) spilte tirsdag inn en videohilsen sammen med skuespiller Tom Cruise, som er i Romsdalen for å spille inn den sjuende filmen i «MIssion: Impossible»-serien. Foto: Kulturdepartementet / NTB (Kulturdepartementet/NTB)

Kulturminister Abid Raja (V), med Tom Cruise, på settet til «Mission Impossible 7» høsten 2020. Foto: Kulturdepartementet/NTB

Da Tom Cruise forlot Vestlandet etter «Mission Impossible»-innspillingen i høst, sendte han en videohilsen der han lovet å komme tilbake til Norge for å spille inn neste film i serien, og takket norske myndigheter for tilretteleggingen. Han møtte også kulturminister Abid Raja under innspillingen.

Har søkt om innspilling i Bergen

Ved søknadsfristen for insentivordningen ville ikke den norske linjeprodusenten True North uttale seg om «Scorpio» er den neste Mission Impossible-filmen.

Truenorth har søkt Bergen kommune om å få gjøre innspillinger til en internasjonal storproduksjon på Bryggen, Fløybanen og flere andre ikoniske steder i Bergen, skrev Bergens Tidende før jul.

Insentivordningen er en refusjonsordning der produsenter får tilbakebetalt 25 prosent av utgiftene ved innspillinger i Norge.

Les også: Ny norsk film på to internasjonale festivaler denne uka (+)

- Etter seks år med insentivordning ser vi at Norge har blitt et svært attraktivt sted å produsere film og dramaserier, noe som betyr at norske filmarbeidere og filmbransje leverer høy kvalitet - i tillegg til at vi kan by på spektakulær natur og trygge opptaksrammer, sier NFI-direktør Kjersti Mo i en pressemelding.

Det var tilsammen 11 søkere på insentivordningen for 2021. Ved revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammen for ordningen tatt ned med 30 millioner kroner til 68.6 millioner for 2021. Vanligvis er det flere prosjekter som får støtte gjennom ordningen.

Les også: Tom Cruise i Raja-video: – Elsker Norge