Fødte i lufta

Den uvanlige fødselen som er omtalt i en rekke amerikanske medier, skjedde på et Frontier Airlines-fly mellom Denver og Orlando for få dager siden.

Shakeria Martin (27), som var 37 uker på vei, hadde lagt seg til å sove da hun plutselig våknet med kraftige rier.

– Den første tanken som slo meg, var at «dette skjer ikke, aldri i verden om jeg kan føde en baby på flyet», sier hun i et intervju med Today.

– Jeg måtte være der for henne

Da kabinpersonalet verken fant jordmødre eller andre på flyet som hadde erfaring med å ta imot barn, brettet de selv opp ermene, samlet medisinsk utstyr og førte Martin bak i flyet samtidig som piloten begynte å forberede en nødlanding på Pensacola International Airport, nordvest i Florida.

Flyvertinne Diana Giraldo var blant dem som hjalp til med fødselen, og som flyselskapet i en Facebook-post har hyllet for å ha opptrådt eksemplarisk og rolig.

– Jeg er storesøster. Jeg så at denne unge kvinnen var redd og ukomfortabel. Det var ikke rom for tvil, jeg måtte bare sørge for å være der for henne, sier Giraldo til Today.

I et intervju med FOX35 forteller Giraldo at det handlet om minutter.

– Hun fortalte at hun hadde store smerter, og at babyen var på vei. Det høres ut som en scene tatt ut av en film – en fødsel i flere tusen fots høyde.

Treffende navn

Kabinpersonalet førte Martin inn på toalettet på flyet, og kort tid etter var babyen – ei lita jente – ute.

– Jeg tok raskt av meg jakken, for å ha noe å pakke babyen i, det var så vidt det var tid til å ta henne imot, sier Giraldo.

Men dramaet var ennå ikke over. De så at babyen hadde problemer med å puste. Giraldo og moren samarbeidet for å få barnet til å respondere. Moren snakket med babyen og ga henne oksygen samtidig som Giraldo masserte henne rolig på ryggen.

– Det føltes som en evighet, men til slutt gurglet babyen og begynte å puste, sier Giraldo ifølge Washington Post.

Flyet landet så i Pensacola, der helsepersonell sto klare til å ta imot både mor og barn, som begge er friske og raske. Den lille jenta har fått navnet Jadalyne. Og mellomnavnet? Det er Sky.

