Ny regjering i emning i Frankrike

Når Macron ommøblerer regjeringen foran valget på ny nasjonalforsamling i juni, er det ventet at den nye statsministeren blir en kvinne, for første gang på over 30 år.

Etter at han ble gjenvalgt, trenger Macron flertall i nasjonalforsamlingen for å få gjennom sitt program, men både den nye venstreblokken og ytre høyre truer med å blokkere agendaen hans.

I de siste ukene er det spekulert mye på om Macron ønsker en kvinne med tillit på venstresiden og i miljøbevegelsen som ny statsminister.

Blant dem som er nevnt som mulige kandidater, er Unescos generaldirektør Audrey Azoulay, arbeidsminister Elisabeth Borne og Catherine Vautrin, en lite kjent politiker fra Champagne-regionen.

[ Macron tatt i ed for en ny presidentperiode ]