Skader på nesten hele Great Barrier Reef

Verdens største korallrev ble igjen rammet av såkalt massebleking for noen måneder siden. Årsaken var en ny undersjøisk hetebølge.

En fersk undersøkelse av revet er nå offentliggjort av Great Barrier Reef Marine Authority, som har ansvaret for å ivareta korallrevet.

719 enkeltstående korallrev langs hele det enorme Great Barrier Reef er blitt sjekket. Av disse var 91 prosent rammet av korallbleking.

– Klimaendringene eskalerer, og revet merker allerede konsekvensene av det, står det i rapporten fra korallrev-myndigheten.

Rammes stadig oftere

Når koraller blekes og mister farge, er det et tegn på at de er skadd og utsatt for store belastninger. I verste fall kan koralldyrene dø.

Den første masseblekingen på Great Barrier Reef var i 1998, og fenomenet har nå inntruffet til sammen seks ganger. Hovedårsaken er den globale oppvarmingen, som gjør havvannet varmere.

Under masseblekingene i 2016, 2017 og 2020 ble rundt to tredeler av korallene skadd, ifølge nyhetsbyrået AP. Nå ser det altså ut til at andelen er om lag 90 prosent.

Likevel er det tegn som tyder på at dødeligheten denne gangen vil bli lav. Tross den omfattende blekingen er det håp om at de fleste korallene vil komme seg igjen, ifølge Great Barrier Reef Marine Authority.

Dystre utsikter

Utviklingen over tid er likevel svært bekymringsfull. For noen år siden anslo forskere at nærmere 30 prosent av korallene på grunt vann på Great Barrier Reef hadde dødd som følge av høye temperaturer.

Etter hvert som temperaturene stiger, ventes det at stadig flere korallrev over store deler av verden vil bli ødelagt. Forskere frykter at nesten alle tropiske koraller på grunt vann kan dø i løpet av noen tiår.

Dette vil få store konsekvenser for svært mange arter, siden en stor del av artene i verdens hav lever på eller nær korallrev.

Great Barrier Reef består av flere tusen mindre rev og strekker seg over 2.300 kilometer langs østkysten av Australia. Det regnes som verdens største levende struktur, er synlig fra verdensrommet og oppført på Unescos verdensarvliste.

