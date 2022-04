Nesten halvparten av alle graviditeter er ikke planlagt: − Frykter at tallene kan bli enda verre fremover

− Dette heiser et stort rødt flagg for hvordan det står til med kvinner og jenters rett til å bestemme over egen kropp.

Det sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge, til Dagsavisen. Nesten halvparten av alle graviditeter, totalt 121 millioner hvert år i hele verden, er ikke planlagte. Det fremgår av en fersk rapport fra UNFPA - FNS organ for seksuell og reproduktiv helse, som ble publisert 30. mars.

− Det som gir ekstra grunn til bekymring er at vi vet at pandemi, mer konflikt og krig, forverrer kvinners rett til selvbestemmelse. Derfor frykter vi at disse tallene kan bli enda verre fremover, sier Georgsen.

Forventer at ord blir handling

At likestilling, seksualitet og abort er et tabubelagt og politisert tema mange steder i verden, er en stor utfordring, mener Georgsen.

− Vi har sett det i USA, under president Donald Trump sitt styre, hvordan han valgte å forholde seg til likestilling, seksualitet og abort. Det påkaller et ekstra stort lederansvar i de landene som mener at dette er viktige områder å jobbe med, sier han.

Han mener at Norge ta på seg en viss lederrolle, og at det er opp til regjeringen å vise at de kan gå fra ord til handling.

− Hva konkret kan Norge gjøre?

− Regjeringen bør gjøre det de har sagt at de vil gjøre. Nemlig å gjøre mer for seksuell helse og bygge allianser, slik at vi kan få økt innsatsen i de landene som tør å gå foran.

I Hurdalsplattformen står det at «regjeringen vil styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Regjeringen vil forsterke norsk innsats, etablere nye allianser og øke støtten til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter».

− Hva konkret kan CARE gjøre, da?

− Vi skal gi helsetilbud, som mobile helseklinikker, i områder hvor det er vanskelig for kvinner å komme seg til helsesentre. Tilgang til og kunnskap om prevensjon og menstruasjon er også viktig. Også må vi jobbe bredt med kvinners rettigheter og muligheter. Det er en fascinerende sammenheng mellom kvinners rettigheter og muligheter i bred forstand, og i hvor stor grad de får bestemme over egen kropp. Vi løser ikke disse utfordringene ved å bare tenke på helsetilbud, vi må jobbe med å endre strukturer, svarer Georgsen.

Med det mener han at politikken må endres i de landene hvor kvinner har dårlige rettigheter.

Pandemiens forverringer

Koronapandemien har ikke bare sørget for at mennesker verden over mistet kontrollen over hverdagen og at mange mistet jobben sin, den legger også beslag på en stor andel av helsebudsjettene i fattige land.

− I et samfunnsøkonomisk perspektiv ser vi at pandemibekjempelsen, utviklingen av vaksiner og jobben med å sørge for at folk tar vaksinen, spiser en stor del av de offentlige helsebudsjettene i mye større grad enn den har gjort i rike land som Norge. Det er færre helsekroner igjen å bruke på kvinnehelse, som ofte risikerer å bli nedprioritert, sier Georgsen.

I Uganda har skolene vært stengt i lang tid, før de gjenåpnet i vinter. I løpet av den tiden har antallet tenåringsgraviditeter økt med 17 prosent, forklarer Georgsen.

− Vi vet også at faren for overgrep, men også å bli giftet bort, øker for jenter som følge av pandemien. Det er det to hovedårsaker til: Det ene er at de ikke kommer seg på skolen, og det andre er at når privatøkonomien blir dårligere, kan det være en løsning for familier å gifte bort en datter, sier han.

Stressnivået pandemien har ført til, har også gjort at kvinner i større grad er utrygge i egne hjem.

Kvinnekroppen som våpen

Også den pågående krigen i Ukraina etter Russlands invasjon har gjort situasjonen verre for veldig mange kvinner.

− Allerede ved inngangen til året hadde vi mer konflikt i verden enn vi har hatt siden andre verdenskrig. Krigen i Ukraina er ikke bare en ekstra krig, den øker også faren for flere konflikter. Da øker også faren for at kvinnekroppen blir et våpen og blir misbrukt. Slik oppstår både uønskede graviditeter, i tillegg til at kvinner blir avskåret fra tilgang til helsehjelp. Vi har sett brutale bilder fra Ukraina av gravide kvinner, sier Georgsen.

Når en krig oppstår, blir det vanskeligere å nå inn med den hjelpen kvinner behøver. Derfor mener Georgsen at det viktig at man også i krig og konflikt har på seg kjønnsbrillene, og ser hvordan det rammer kvinner og menn ulikt. CARE søker nå samarbeid med kvinne- og likestillingsorganisasjoner i sitt arbeid i Ukraina-krigen.

− Det gjør vi fordi de har kompetanse og erfaring som gjør at de vet hvordan vi når ut til kvinnene. Det samme behovet har vi i Afghanistan: Hvordan skal vi nå ut med helsehjelp til kvinner når de er innestengt i hjemme sine? Også Myanmar er et eksempel på dette, hvor kjønnsbasert vold fortsetter å øke sterkt etter kuppet i februar i fjor, sier han.

Den ferske UNFPA-rapporten viser også at 45 prosent av alle aborter som utføres globalt er utrygge. Det er to viktige faktorer til at aborter blir utrygge, ifølge Georgsen: Det ene er tilgangen til kvalifisert personale og at aborter blir utført kyndig. Det andre er lovverket og kulturen i landet.

− Jo strengere lovene er i et land, jo flere utrygge aborter er det. Det å sikre tilgang på trygg abort, uavhengig av hva man mener om abort, er avgjørende. Tilgang til helsetjenester og kvalifisert personale er en menneskerett. Og det er den eneste måten å praktisere at kvinner skal kunne bestemme når de skal ha barn, med hvem de skal ha barn, og hvor mange barn de skal ha.

---

Fem nøkkelfaktorer fra rapporten

Hvert år er nesten halvparten av alle graviditeter uplanlagte. Mellom 2015 og 2019 var omtrent 121 millioner graviditeter i verden uplanlagt hvert år.

Et estimat på 257 millioner kvinner globalt som vil unngå å bli gravide bruker ikke trygge, moderne prevensjonsmetoder.

Nesten en fjerdedel av alle kvinner har ikke mulighet til å si nei til sex (der data er tilgjengelig). Prevensjonsbruken er 53 prosent lavere blant kvinner som har opplevd partnervold. Studier viser at voldtektsrelaterte graviditeter er like sannsynlige, eller mer sannsynlige, enn graviditet etter samtykke.

Over 60 prosent av uplanlagte svangerskap, og nesten 30 prosent av alle svangerskap, ender med abort. 45 prosent av alle aborter som utføres globalt er utrygge. Om lag 7 millioner kvinner globalt hvert år, legges inn på sykehuset med usikre abortmuligheter. Det forårsaker 5 til 13 prosent av alle mødredødsfall. I utviklingsland koster sikre aborter anslagsvis 553 millioner dollar per år i behandlingskostnader alene.

I humanitære nødssituasjoner, som den pågående krigen i Ukraina, mister mange kvinner tilgang til prevensjon og/eller opplever seksuell vold. Studier har vist at over 20 prosent av flyktningkvinner- og jenter vil bli utsatt for seksuell vold. Anslagsvis 4,8 millioner uplanlagte graviditeter vil forekomme i Afghanistan innen 2025 som følge av forstyrrelser i helsesystemet og ulikhet mellom kjønnene. I de første 12 månedene av pandemien varte den estimerte forstyrrelsen i prevensjonsforsyninger- og tjenester i gjennomsnitt 3,6 måneder, som førte til 1,4 millioner uplanlagte graviditeter.

Kilde: United Nations Population Fund.

---

