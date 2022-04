Trumps svigersønn vitnet i kongresstorming-høring

Komiteen i Representantenes hus forsøker å sette sammen en detaljert oversikt over selve stormingen men også om hvordan Trump og hans allierte forsøkte å gjøre om på utfallet av presidentvalget i 2020, der Joe Biden vant.

Kushner er den høyest rangerte Trump-rådgiveren og foreløpig det første familiemedlemmet som har vitnet. Han deltok frivillig via videolenke uten å ha blitt stevnet.

Han var på vei tilbake fra Saudi-Arabia 6. januar, dagen for stormingen, og overnattet ikke i Det hvite hus da han kom tilbake til USA.

[ Dommer pålegger Trump å forklare seg under ed ]

– Verdifullt

Komitémedlemmet Elaine Luria sa til MSNBC at Kushner frivillig ga komiteen informasjon og fortalte om sine opplevelser.

– Det var veldig verdifullt å ha muligheten til å snakke med ham, sa hun.

Komiteen har også ønsket at Kushners ektefelle Ivanka Trump skal vitne. Hun var i Det hvite hus 6. januar.

Komiteen mener den har bevis for at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre Kongressen i å godkjenne valgresultatene.

Den mener også at Trump var med på å spre falsk informasjon om valget og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatene.

Flere avsløringer

Kushners møte med komiteen skjer i en periode med nesten daglige avsløringer om etterforskningen.

I forrige uke ble det kjent at den konservative aktivisten Ginni Thomas, som er kona til høyesterettsdommer Clarence Thomas, sendte flere titalls tekstmeldinger der hun gjenga konspirasjonsteorier om valget og presset stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus til å jobbe for å gjøre om på valget.

Det har også kommet fram at anropsloggene Det hvite hus har gitt til etterforskerne fra 6. januar, har et opphold på nesten åtte timer, inkludert perioden der volden brøt ut.

Komiteen forsøker å finne ut om den har fått de fullstendige loggene og om Trump kommuniserte via telefonene til rådgivere eller ikke-sporbare telefoner. Etterforskningen er i sluttfasen, og komiteen planlegger å holde offentlige høringer denne våren.

