USA truer Russland med massive sanksjoner

– Vi er innstilt på å innføre sanksjoner med massive konsekvenser, mye verre enn tiltakene som ble innført etter at Russland invaderte Ukrainas Krim-region i 2014, sier en høytstående amerikansk tjenestemann.

Han advarte samtidig Russland mot å bruke energieksport som våpen fordi det ville ramme Russland minst like hardt som Vesten.

Blant tiltakene som planlegges, er restriksjoner på eksport av høyteknologisk amerikansk utstyr for kunstig intelligens (AI), kvanteteknologi og romfarts- og flyindustrien.

– Vi snakker om sofistikert teknologi som vi designer og produserer, sier tjenestemannen og understreker at slike tiltak vil ramme Russlands ambisjoner om industrialisering svært hardt.

Skadelidende ville blant annet være produksjon av krigsfly og passasjerfly, mobiltelefoner og andre produkter med elektroniske komponenter, fra kjøleskap til bilder, fordi Russland ville miste tilgangen på mikrochips som er grunnleggende i slike produkter.

Frykter invasjon

Vesten frykter at Russland planlegger intervensjon i Ukraina på grunn av den store oppbyggingen av styrker langs grensa til Ukraina de siste månedene.

Tirsdag kunngjorde Russland nye militærøvelser i nærheten av Ukraina og i Krim-regionen, dagen etter at USA satte 8.500 soldater i alarmberedskap for eventuelt å forsterke Nato-styrkene i Europa.

Russland avviser at de vil invadere Ukraina og legger skylda på Vesten for den økte spenningen. Russland har lagt fram en liste med krav, blant annet at Ukraina aldri får bli medlem av Nato, og at Nato-styrker i tidligere sovjetiske land trekkes tilbake. Kravene er avvist av Nato og USA.

Advarer mot å stanse gassen

USA og de europeiske allierte forbereder seg samtidig på at Russland kunne skru igjen gasskranen om konflikten eskalerer.

Den amerikanske tjenestemannen advarte Russland mot å kutte gasseksporten til Europa som svar på sanksjoner og gjorde det klart at det ville skade Russland selv.

– Om Russland beslutter å bruke naturgass og olje som våpen i striden, ville ikke det være uten konsekvenser for russisk økonomi, sa han.

Selv om EU er avhengig av Russland for 40 prosent av naturgassen, er gasseksporten av enorm betydning for Russlands nasjonalbudsjett.

– Det er snakk om gjensidig avhengighet, sa tjenestemannen.

Søker alternative energikilder

USA og Europa har de siste ukene sjekket alternative energikilder rundt om i verden i tilfelle Russland struper gasseksporten og det oppstår gassmangel midt i krisen med høye priser som allerede råder.

I forrige uke var for eksempel utsendinger fra USA i Qatar for å drøfte muligheten for økte gassleveranser til EU.

En tjenestemann sa at lagrene for naturgass de siste ukene er blitt fylt opp, og at målet er at en stans i den russiske gassen kan erstattes i løpet av dager, ikke måneder.

Russland har flere ganger avvist frykten for at gasskranene blir stengt dersom Vesten innfører sanksjoner.

Finanssanksjoner

I tillegg til eksportrestriksjoner har USA også vurdert tiltak i finanssektoren, blant annet å kutte Russland ut fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT.

Det ville være til enorm skade for russisk økonomi, både straks og på lang sikt, siden det ville utelukke Russland fra de fleste internasjonale finanstransaksjoner, inkludert inntekten fra olje- og gasseksport, som utgjør over 40 prosent av landets nasjonalinntekt.

Russland har sagt at det ville være en krigserklæring, og vestlige land er også skeptiske fordi det ville skade dem selv sterkt.

USA kan også blokkere Russland fra tilgangen på amerikanske dollar, som fortsatt dominerer finanstransaksjoner over hele verden, og vurderer personlige sanksjoner mot maktpersoner i Russland.

