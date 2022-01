Hva har skjedd siden Russland-møtene?

Russland har begynt å flytte tropper til Ukrainas naboland Hviterussland før en varslet felles militærøvelse i februar, mens Nato har sendt skip til Østersjøen. På begge sider har det haglet med både anklager og kritikk, og det store spørsmålet er hva som skjer framover.

Møtevirksomheten er heller ikke over. Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock var mandag på besøk i Ukraina, og hun har sagt at håpet er at spenningene kan løses ved hjelp av diplomati. Baerbock advarte samtidig at eventuell russisk aggresjon overfor Ukraina vil få store konsekvenser. Tirsdag ventet samtaler med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock møttes tirsdag i Moskva. (MAXIM SHEMETOV/AFP)

Også USAs utenriksminister Anthony Blinken skal på Ukraina-besøk denne uka. Reisa og møter med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ifølge det amerikanske utenriksdepartementet en del av forsøkene på å trappe ned spenningen rundt Russlands troppeoppbygging ved Ukrainas grense. Fra Kiev skal Blinken videre til Berlin for å møte kolleger fra Tyskland, Storbritannia og Frankrike for å diskutere mulige svar ved en eventuell russisk militæroperasjon.

Fredag skal Blinken etter planen møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Genève i et forsøk på å finne en diplomatisk løsning på den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland.

– Vi er nå kommet dit hen at Russland når som helst kan komme til å starte et angrep på Ukraina, sa president Joe Bidens talsperson Jen Psaki på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Russland har samlet rundt 100.000 soldater på sin side av grensa mot Ukraina, som frykter at Russland planlegger en invasjon. Ledelsen i Moskva har avvist dette som vestlig skremselspropaganda, og Russland har anklaget vestlige land for aggresjon. De vil at Nato skal garantere at Ukraina ikke får bli medlem av forsvarsalliansen, og at den heller ikke utvides til andre land i det som tidligere var Sovjetunionen. Fra vestlig side har kravene blitt omtalt som uakseptable.

– Det faktum at vi ser slik forflytning til Hviterussland, gir helt åpenbart Russland nok en mulighet dersom de skulle bestemme seg for å gå til ytterligere militære aksjoner mot Ukraina, sier en anonym amerikansk tjenestemann.

Sverige trapper opp på Gotland

Hektisk møtevirksomhet er langt ifra det eneste som har skjedd den siste uka. Natt til onsdag seilte tre russiske landgangsfartøyer inn i Østersjøen.

Torsdag patruljerte den svenske hæren i gatene på øya Gotland i Østersjøen i det forsvaret omtalte som en beredskapsjustering.

– Dette skal ses i sammenheng med flere års forverring av sikkerhetssituasjonen i vårt nærområde. Den siste tidens utvikling gjør det ikke bedre, sa Michael Claesson, innsatssjef i det svenske forsvaret.

Claesson mente samtidig at den russiske seilasen i Østersjøen ikke må overdrives, ifølge NTB. Fredag trappet Sverige opp den militære tilstedeværelsen på Gotland, og i løpet av helgen kom flere soldater og militært utstyr til øya. Gotland ligger tvers overfor Latvia, der Nato har utstasjonert styrker.

Sverige har trappet opp den militære tilstedeværelsen på Gotland. Ifølge en militærsjef skjer det etter at de har sett økt russisk aktivitet i Østersjøen som skiller seg fra hva som er vanlig. (Karl Melander/TT/AP)

– Ved å gjennomføre patruljer og være synlig på ulike steder, viser vi for en eventuell motstander at vi er aktive i vårt forsvar og tar ansvar for sikkerheten på Gotland, sa pressesekretær Therese Fagerstedt i Försvarsmakten til nyhetsbyrået TT søndag.

Nato har sendt det nederlandske fartøyet HNLMS Rotterdam til Østersjøen, og skipet er ifølge forsvarsalliansen der for å vise nærvær og solidaritet. Ifølge en Nato-talsperson er det snakk om en planlagt utplassering.

Skal holde militærøvelse

Også denne uka startet med ny utvikling i situasjonen. Mandag ble det klart at Nato skal bistå Ukraina med datasikkerhet. Forrige uke ble Ukraina utsatt for et storstilt hackerangrep som slo ut myndighetenes nettsider. Ukraina har anklaget Russland for å stå bak, noe russiske myndigheter har avvist.

Samme dag anklaget Russlands utenriksminister Sergej Lavrov USA for desinformasjon. Bakgrunnen er at USA før helgen hevdet at Russland planlegger såkalte «falskt flagg»-operasjoner, altså at de skal ha sendt agenter inn i Ukraina for å utføre sabotasjeaksjoner, angivelig for å få et påskudd til å invadere nabolandet. Aksjonene skal ifølge USA være planlagt i områdene som kontrolleres av russiskstøttede separatister. Også dette har Russland avvist.

Samtidig har Russland begynt å sende tropper til Hviterussland i forkant av en felles militærøvelse i februar, ifølge hviterussiske myndigheter. Øvelsen skal holdes vest i landet, nær grensa til Nato-landene Polen og Litauen, men også mot Ukraina i sør, ifølge Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. I møte med internasjonalt press og kritikk på hjemmebane har Lukasjenko styrket båndene til Russland den siste tida.

Tirsdag ble det klart at Storbritannia vil sende våpen til Ukraina som skal brukes til selvforsvar mot Russland, skriver BBC.

Krig, eller ikke krig?

Tross økt spenning og snakk om risikoen for krig, i alle fall i Vesten, ser det ikke ut til at det er en frykt russere flest deler, skriver The Guardian. Verken meningsmålinger eller reaksjoner blant folk peker i den retningen, ifølge avisa.

– Dette snakket om krig er mer gjort på vestlig side, sier Dmitri Trenin, som leder den Moskva-baserte tankesmia Carnegie Moscow Center, i et intervju denne uka.

– På russisk side er det ikke noe av det. Det er ingen følelse av en forestående krig med Ukraina. Men det militæret presset er absolutt der, og det vil sannsynligvis fortsette. Det militæret presset kan øke, sier Trenin.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa i et intervju med CNN i helgen at Russland og Vesten er på forskjellige spor. På spørsmål om muligheten for en russisk invasjon av Ukraina, svarte Peskov at «ingen truer noen med en militær handling». Det ville vært galskap, sa Peskov. Han la imidlertid til at de «er klare til å utføre mottiltak.»

Den russiske eksdiplomaten Nikolai Sokov mener at Russland i virkeligheten ikke har noe ønske om å invadere Ukraina. I et intervju med Klassekampen trekker han blant annet fram at troppeoppbyggingen foregår 200 kilometer fra den ukrainske grensa.

Sokov, som nå jobber som analytiker for Wien-senteret for nedrustning og ikke-spredning (VCDNP), mener at noe av det Russland ønsker å oppnå, er å komme seg ut av Øst-Ukraina.

Pro-russiske separatister ved frontlinja i Donbass-regionen. (ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters)

– De ønsker seg ut av situasjonen. De vet at det var et stort feilgrep, en feilkalkulering gjort i 2014. Militæret var misfornøyde helt fra starten. De ønsker seg ut, sier Sokov.

I 2014 annekterte Russland Krim-halvøya, og samme år tok russiskvennlige separatister kontroll over Donbass-regionen i Ukraina. Siden da har ukrainske soldater kjempet for å gjenerobre de østlige områdene av landet. Over 13.000 mennesker er drept, ifølge FN-anslag.

Ikke krig som største frykt

En ikke navngitt EU-diplomat sier til BBC at Europa er nærmere krig nå enn noengang siden oppløsningen av det tidligere Jugoslavia i 1991.

I Brussel skal det være en reell frykt for at det kan gå mot den mest krevende sikkerhetskrisa på flere tiår, men en mulig langvarig bakkekrig er heller ikke hovedbekymringen. Nato, USA, Storbritannia og EU er mer bekymret over at Moskva prøver å splitte og destabilisere Europa, ifølge BBC. Og på den måten endre maktbalansen i egen favør.

Før jul la Russland og president Vladimir Putin fram ei liste med sikkerhetskrav til Nato, og forrige uke var det duket for flere møter. Først mellom toppdiplomater fra Russland og USA i Genève mandag og tirsdag, før Nato-Russland-rådet møttes i Brussel dagen etter. Etter det ventet møte i Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE). Samtalene har så langt ikke gitt resultater.

Flere eksperter har sagt til Dagsavisen at man mot slutten av forrige uke kanskje ville få et tydeligere bilde av hva som er planen til Russland og president Vladimir Putin.

– Enten planlegger de en stor invasjon eller så bruker de situasjonen som brekkstang for å få i gang samtaler, sa doktorgradsstipendiat og Russland-kjenner Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Hun trakk fram at Russland er opptatt av å opprettholde en såkalt sikkerhetsbuffer i sine nærområder, og at de vil hindre en vestlig integrering av Ukraina og hindre Kiev å ta tilbake okkuperte områder i Øst-Ukraina. Det siste er et mer realistisk mål enn å invadere hele Ukraina, sa hun.

– Det er ellers lite trolig at Russland tenker at de får innvilget alle punktene på ønskelista si, men de bruker situasjonen for alt det er verdt for å få innrømmelser fra Nato og USA. Spiller man kortene riktig her kan Russland tenkes å trekke tilbake troppene og si «se hva vi fikk til», og Europa puste lettet ut. I hvert fall for en stund, sa Eggen.

