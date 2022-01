Sier unnskyld – men er det nok?

– Jeg vil si unnskyld. Jeg vet at millioner av mennesker i dette landet har ofret enormt mye de siste 18 måneder, sa statsministeren da han måtte forklare seg i spørretimen i Underhuset i parlamentet, etter avsløringene rundt en hagefest i statsministerboligen i Downing Street 20. mai 2020, da England var i lockdown.

– Og jeg vet at de føler raseri overfor meg og overfor regjeringen jeg leder, når de tror at reglene ikke følges nøye i Downing Street av dem som lager reglene, sa Johnson.

Han innrømmet å ha deltatt, men sier han oppfattet det som et jobbarrangement, at han kun var i hagen i 25 minutter for å takke de ansatte for innsatsen.

Labour-leder Keir Starmer krever hans avgang, og sier:

– Festen er over. Spørsmålet er bare om det britiske folk vil kaste ham ut, om partiet vil kaste ham ut eller om han vil gjøre det anstendige og gå selv.

Men én ting er Labour – spørsmålet er om Johnsons unnskyldning holder for flere av hans egne partifeller som også begynner å få nok.

Brøt strenge regler

– Jeg har ikke ord for å beskrive hvor sint jeg er på «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør»-holdningen som ser ut til å ha satt seg i Downing Street, sier Caroline Nokes, en konservativ parlamentsrepresentant som tidligere har vært i regjering.

Hun er en av flere fra Boris Johnsons eget parti som reagerer sterkt på skandalene som har rullet opp rundt statsministeren om brudd på smittevernreglene – og som nå også statsministeren selv anklages for. Nå er spørsmålet om mange nok av de konservative parlamentsmedlemmene er så sinte at de vil stille mistillitsforslag mot Johnson.

Bråket rundt hagefesten blusset opp denne uka, etter at ITV mandag publiserte en lekket e-post fra Boris Johnsons medarbeider Martin Reynolds, som i mai 2020 inviterte ansatte til fest i hagen i Downing Street, med beskjeden «bring your own booze»: «Hei alle! Etter det som har vært en utrolig travel periode tenkte vi det ville være hyggelig å utnytte det fine været og ta noen drinker med sosial distanse i hagen i nummer 10 i kveld. Møt opp fra kl. 18 og ta med egen alkohol!»

E-posten ble sendt til over 100 personer. Ifølge vitner var Boris Johnson og kona Carrie blant om lag 30 gjester på festen.

Dette var reglene i England 20. mai 2020:

Ingen sosial kontakt innendørs utenom husstandsmedlemmer.

Ikke-nødvendige butikker var stengt. Det samme var puber, restauranter, barer.

Kun to personer fra separate husstander kunne møtes utendørs på offentlige steder som parker, og kun dersom de holdt to meter avstand.

Boris Johnson sa altså onsdag at han mente det var et jobbarrangement.

– I ettertid ser jeg at jeg skulle sendt alle inn igjen, sa Johnson, og sier man nå må vente på granskningen som pågår rundt flere arrangementer.

Men unnskyldningen ble ikke akseptert av Labour-leder Keir Starmer i spørretimen.

– Hans forsvar – at han ikke var klar over at han var på en fest – er så latterlig at det er en fornærmelse, sa Starmer.

Flere fester

Det har i lang tid versert informasjon om fester blant ansatte ved statsministerens kontor på tidspunkter der det har vært restriksjoner for befolkningen. Blant annet fikk en førjulssamling i desember 2020 mye oppmerksomhet da det ble avslørt i desember 2021. Ansatte i kretsen rundt statsministeren skal da ha deltatt på en julefest i Downing Street i en tid da folk i London verken fikk lov til å møtes innendørs utenom husstandene eller besøke slektninger på sykehjem. Der skal ikke Johnson selv ha deltatt.

En video som kom ut provoserte folk ytterligere: Der ble en daværende rådgiver for Boris Johnson drillet i å holde pressekonferanse, med sine kolleger til stede. På spørsmål om hvorvidt det ble holdt en fest, ler og spøker hun i en øvelse i å bortforklare. Hun trakk seg senere fra jobben.

Det har dessuten tidligere vært lagt ut bilder fra en samling i hagen 15. mai 2020, der også Johnson og kona er avbildet på terrassen med ost og vin. Statsministerens kontor har sagt at den samlingen var et «arbeidsmøte».

Men e-posten med invitasjon til den 20. mai som nå er lekket, gjør det denne gang vanskelig å forklare med at det som skjedde den dagen var et arbeidsmøte, påpekes det.

– Jeg mener dette er den mest alvorlige krisen han har stått i som statsminister, sier ITVs politiske redaktør, Robert Peston.

Må han gå?

Lederen for De konservative i Skottland, Douglas Ross, er blant Johnsons partifeller som sier han ikke lenger vil støtte statsministeren dersom det viser seg at han var til stede på festen.

– Jeg vil ikke støtte statsministeren dersom han brøt loven og var på den festen, sier han.

For at Boris Johnson skal bli kastet, kreves følgende: Minst 54 konservative representanter i Underhuset må sende brev til Graham Brady, leder av partiets såkalte 1922-komité, noe som så utløser et mistillitsvotum om Johnson. Dersom Johnson taper den, vil det utløse en lederkamp der han ikke kan stille.

Måtte sørge alene samme dag

Liberaldemokratenes leder, Sir Ed Davey, har også reagert kraftig:

– Enda en gang er det én regel for Boris Johnson og én regel for oss andre. Denne gang handler det om en stor hagefest hjemme hos han på et tidspunkt der folk døde alene.

Nettopp slike historier har folk fortalt de siste par dagene. Laura Backhouse forteller til The Guardian at 20. mai 2020, samme dag som hageselskapet hos Johnson, var dagen for begravelsen til mannen hennes, som hadde dødd alene på sykehuset ti dager tidligere av kreft. Kun ti kunne være til stede i begravelsen til mannen, som var far til to barn på åtte og ti. Det var ikke tillatt med minnesamvær etterpå. Backhouse sier hun trøstet seg med at alle var i samme båt. Når hun hører om festen hos statsministeren, sier hun:

– Ingenting overrasker meg lenger, men det er sjokkerende at de trodde det var akseptabelt og at ingen snakket høyt da.

Flertall vil at han går

Alastair Campbell, som var kommunikasjonssjef under Tony Blair da Blair var statsminister, mener Boris Johnson bør innrømme hva som har skjedd.

– Vi snakker om lovbrudd, på et utrolig vanskelig tidspunkt, sa Campbell til Sky News onsdag.

Han påpeker at på det tidspunktet denne festen ble holdt, gikk politiet rundt og arresterte eller advarte folk som samlet seg i grupper på mer en to personer utendørs.

Han sier han vet om flere i byråkratiet som vil slutte fordi de ikke orker mer.

– Det som skjer når man har noen på toppen som i praksis sier: «Jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg vil skylde på andre. Jeg vil kaste andre mennesker under bussen», er at da får folk i ditt yrke telefoner og lekkasjer, og det kommer til å fortsette og fortsette og fortsette til denne fyren står opp og følger de grunnleggende standardene som de fleste forventer at han skal gjøre, sier Campbell i et intervju med Sky.

Ifølge en meningsmåling fra YouGov presentert for Sky News mener 56 prosent av de spurte at Johnson bør gå av som statsminister, mens 27 prosent mener han bør bli, og 17 prosent ikke vet.

