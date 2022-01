Tusenvis forsvant på vei til Spania i 2021

Tallet på antatt omkomne er nesten dobbelt så høyt som året før.

Antallet migranter og flyktninger som ankommer de spanske Kanariøyene i Atlanterhavet, har økt siden slutten av 2019. Det skjedde i kjølvannet av at patruljeringen langs Europas sørkyst økte, noe som førte til et kraftig fall i trafikken til kontinentet via Middelhavet.

Sjøveien til Kanariøyene regnes som svært farlig på grunn av sterke havstrømmer og store avstander. Den korteste ruta fra Marokko er på over 100 kilometer.

Totalt forsvant eller omkom 4.404 migranter i forsøket på å nå Spania i fjor, opp fra 2.170 i 2020, ifølge Caminando Fronteras, som overvåker informasjon fra båter i havsnød. Tallet er det høyeste siden den spanske organisasjonen begynte å føre oversikt i 2015. 94 prosent av ofrene ble aldri funnet og er oppført som savnet.

Over 90 prosent av ofrene forsvant på vei til Kanariøyene.

– Dette er smertefulle tall, sier Maria Gonzalez Rollan, en av forfatterne av rapporten.

Blant de døde og savnede var 628 kvinner og 205 barn, opplyser hun.

Tallene fra Caminando Fronteras er mye høyere enn dem som FN-organisasjonen IOM opererer med. IOM har telt 1.279 dødsfall eller forsvinninger blant migranter som la ut på reisen fra Nord-Afrika til Spania i fjor.

Minst 37.385 migranter og flyktninger ankom Spania i båter i 2021, sammenlignet med 38.014 året før, ifølge det spanske innenriksdepartementet.

