Studie: Ikke behov for en tredje vaksinedose

Enkelte land har begynt å tilby en tredje dose på grunn av frykt for den mer smittsomme deltavarianten. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt om stans i praksisen og er bekymret for leveransene av vaksiner til fattigere land, der millioner fortsatt ikke har fått noen vaksinedoser.

Forskere, også fra WHO, skriver i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet at selv når man tar hensyn til risikoen deltavarianten utgjør, er det «ikke passende å gi påfyll med en tredje dose til befolkningen generelt på dette stadiet i pandemien».

Forfatterne sier observasjonsstudier og kliniske studier viser at vaksinene fortsatt er svært effektive for å unngå alvorlig sykdom for alle virusvarianter.

[ Smittetoppen i Norge kan være passert ]