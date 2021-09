Tyskland anklager Russland for datatyveri før valget

Utenriksdepartementet i Berlin opplyser mandag at de mistenker at forsøket på å stjele data kan ha vært en forberedelse til spredning av desinformasjon før valget 26. september.

Departementets talskvinne Andrea Sasse opplyser at hackergruppen, som går under navnet Ghostwriter, har kombinert konvensjonelle IT-angrep med desinformasjon og påvirkningskampanjer. Hun sier også at aktiviteter rettet mot Tyskland har pågått en stund.

Hackerne skal blant annet ha forsøkt å få tak i personlige passord til folkevalgte politikere sentralt og i delstatene med mål om å stjele identiteter.

Ifølge Sasse kan aktivitetene knyttes til aktører i den russiske stat, og spesielt til landets militære etterretningstjeneste GRU.

Hun sier at den tyske regjeringen anser at aktivitetene er en fare for Tysklands sikkerhet og for demokratiske beslutningsprosesser. De utgjør også en alvorlig belastning for det bilaterale forholdet mellom Tyskland og Russland, ifølge Sasse.

