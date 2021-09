Russisk opposisjonspolitiker må kjempe mot dobbeltgjengere i lokalvalg

Når innbyggerne i St. Petersburg skal gå til stemmeurnene 19. september kan det fort bli en del forvirring, særlig for de som har planlagt å gi sin stemme til den 65 år gamle opposisjonspolitikeren Boris Visjnevskij, som stiller til gjenvalg for det liberale JABLOKO-partiet.

På samme stemmeseddel har det nemlig dukket opp to andre menn med nøyaktig samme navn og et ganske så likt utseende. De to andre Boris Visjnevskijene er ifølge den engelske avisa The Times en 62 år gammel arbeidsledig mann og en 43 år gammel kontormedarbeider. Ingen av dem har noe som helst politisk erfaring, og ingen av dem har stilt til valg tidligere.

– Forvirrer velgerne

Den uavhengige engelskspråklige avisa The Moscow Times skriver at de to mennene nylig hadde helt andre navn, men så vidt rakk å bytte navn før stemmesedlene ble produsert.

– Dette er gjort for å forvirre velgerne, sånn at de blander den ekte politikeren med de falske, og i stedet for den ekte Visjnevskij ender de opp med å stemme på noen av forfalskningene, sier den ekte Visjnevskij til den britiske avisa The Guardian.

Avisa har ikke klart å få tak i de to andre Visjnevskijene.

Tøff motstand

Jabloko-partiet, hvis fulle navn er «Det russiske demokratiske partiet – JABLOKO» er det tidligere partiet til den nå fengslede aktivisten og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Partiet omtaler seg selv som sosialliberalt, og er medlem av paraplyorganisasjonen Den liberale internasjonale, der også norske Venstre er med.

The Moscow Times skriver at valget 17.-19. september blir en prøvelse for Putins parti Forent Russland, som sliter med populariteten. Særlig møter de tøff motstand fra kommunistpartiet, som kan stjele mange seter i både lokale dumaer og Statsdumaen.

Det er ikke helt uvanlig i Russland at opposisjonspolitikere møter motstand fra ukjente folk med lignende navn på stemmeseddelen. Men ifølge avisa skal det være svært sjeldent at slike dobbeltgjengere også endrer utseende for å forvirre velgerne ytterligere.

– Ved hvert eneste valg sier vi at dette valget er det mest korrupte valget noen sinne. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å si det samme til neste valg også, sier Visjnevskij.

