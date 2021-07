Iran sier muligheten for rask atomavtale-enighet med USA er kastet bort

– Det er beklagelig at det har blitt lagt hindringer i regjeringens vei, og at sjansen for en tidlig enighet i atomforhandlingene ble kastet bort, sa Rouhani onsdag.

Han beskyldte erkekonservative i Iran for å ha motarbeidet atomavtalen fra 2015, men også for å ha kjempet mot at Iran inngår en ny avtale. Forhandlingene om en ny avtale pågår nå i Wien.

Rouhani avviste også de konservatives påstander om at avtalen hadde svekket Irans atomprogram, en avtale han påstår kan øke uran-nivåer fra under 4 prosent til mellom 20 og 60 prosent på kort tid.

– Vi ble nektet sjansen, men vi håper at den neste regjeringen vil benytte anledningen til å oppnå en avtale som er av nasjonal interesse, sa Rouhani om forhandlingene i Wien.

Påtroppende president Ebrahim Raisi skal danne en ny iransk regjering i starten av august. Han har selv lenge vært kritisk til atomavtalen, men lovte under valgkampen en rask slutt på landets økonomiske krise, noe som kun blir sett på som mulig dersom Iran inngår en ny atomavtale og de amerikanske sanksjonene blir opphevet.

USA inngikk sammen med Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU avtalen med Iran i 2015. Donald Trump trakk imidlertid USA ut i 2018.

En ny atomavtale med Iran har vært president Joe Bidens største valgløfte på utenriksfronten.

