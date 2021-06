FN bekymret for tilbakeslag for menneskerettighetene

– Det er behov for livsendrende visjoner og konkret handling for å komme oss igjen etter det alvorligste tilbakeslaget for menneskerettighetene i vår levetid, sa Bachelet da hun innledet FNs menneskerettighetsråds 47. sesjon, som skal vare til 13. juli. Samlingen holdes digitalt som følge av koronarestriksjoner.

Det er ventet at det vil komme en rapport om strukturell rasisme og resolusjonsutkast knyttet til Myanmar, Hviterussland og Etiopia.

Bekymret

I sin innledning uttrykte Bachelet blant annet bekymring for situasjonen i krigsherjede Tigray i Nord-Etiopia, Kinas opptreden i Hongkong, men også situasjonen i Xinjiang-provinsen i Kina.

– Ekstrem fattigdom, ulikheter og urettferdigheter vokser. Demokratiet og det offentlige rommet smuldrer opp, sa Bachelet.

Hun viste til meldingene om grove menneskerettighetsbrudd i Tigray-provinsen, der 350.000 mennesker også er truet av sult. I andre deler av Etiopia, der det holdes valg på mandag, har man sett en urovekkende økning i etnisk vold og internt fordrevne, ifølge Bachelet.

Problemer i Hongkong

Situasjonen i Hongkong, der Kina har slått knallhardt ned på protester, bekymrer også høykommissæren seg for vilkårene for menneskerettigheter.

I fjor sommer ble det innført en kontroversiell sikkerhetslov for Hongkong, som 107 personer ifølge FN har blitt pågrepet for brudd på. 57 personer har formelt blitt siktet. Senere denne uken finner den første rettssaken knyttet til sikkerhetsloven sted, og Bachelet beskriver rettssaken som en test for Hongkongs uavhengighet.

Hun er også i kontakt med kinesiske myndigheter om å få til et besøk i Xinjiang-provinsen i Kina, et besøk hun håper kan skje i løpet av året.

Ifølge rettighetsgrupper holdes minst 1 million uigurer i leirer i regionen, mens det også foregår tvangsarbeid. Kina har på det sterkeste avvist anklagene.

Kritiserer Russland

Russland blir også trukket fram av Bachelet, som blant annet kritiserer behandlingen av bevegelsen til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

– Jeg ber om at Russland opprettholder sivile og politiske rettigheter, sier Bachelet.

Navalnyjs organisasjon ble tidligere i juni stemplet som «ekstremistisk» av en Moskva-domstol, en kjennelse Bachelet mener er basert på vage anklager.

