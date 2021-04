Republikanere håper på våpenhvile etter ny Trump-tirade

USAs tidligere president Donald Trump la ikke mye imellom da han i helgen gikk hardt ut mot blant andre Republikanernes mindretallsleder i Senatet, Mitch McConnell. Trump kalte McConnell for en «dum drittsekk», skriver blant andre Politico. Ordene falt under et lukket møte på Mar-a-Lago i Florida.

Ekspresidenten kalte også McConnell en «iskald taper» for å ha anerkjent valgresultatet i 2020. Trump har gjentatte ganger hevdet at valget ble «stjålet», men påstander om valgfusk er avvist av både rettsvesenet og myndighetene.

Enkelte partifeller frykter hva Trumps utfall mot mannen som lenge har vært en av partiets mektigste, kan bety. Neste år er det et såkalt mellomvalg, der alle setene i Representantenes hus er på valg. Det samme er 34 av 100 plasser i Senatet. Etter valget i fjor har Demokratene knapp kontroll over Huset, mens Senatet er delt 50–50. Republikanerne øyner sjansen til å endre det, men spørsmålet er om Trump og McConnell vil splitte velgerne.

Indiana-senator Mike Braun sier til Politico at de har utfordringer som parti, og mener konflikten mellom de to partitoppene fortsatt pågår for fullt. Braun spør seg hvordan intern kniving vil slå ut når marginene er små og delstater skal vinnes.

North Dakota-senator John Thune sier han håper på en slags våpenhvile, som han mener vil være i alles beste interesse. Senator Joni Ernst fra Iowa håper på forsoning mellom Trump og McConnell.

Vil ikke svare

Den siste tida er det først og fremst fra den tidligere presidentens side at konflikten drives fram. McConnell svarte tirsdag ikke på spørsmål om Trumps tirade.

– Det jeg konsentrerer meg om, er framtida, sa McConnell tirsdag, og tok heller opp Biden-administrasjonen.

Dette er ikke første gang Trump og McConnell ikke har vært helt på bølgelengde. Helt i starten på Trumps presidentskap var de ofte uenige, og Trump kritiserte blant annet McConnell for at paritet ikke klarte å bli kvitt tidligere president Barack Obamas helsereform, den såkalte Obamacare.

De to ordnet så opp mellom seg, før isfronten etter at McConnell anerkjente Bidens valgseier.

Den gang da: Mitch McConnell og Donald Trump sammen i 2017. De siste månedene har begge gått hardt ut mot den andre. (DREW ANGERER/AFP)

Siden da har konflikten eskalert, og McConnell gikk hardt ut mot Trump etter stormingen av Kongressen 6. januar. Selv om McConnell stemte for å frifinne Trump i riksrettssaken mot ham i etterkant, hudflettet han den tidligere presidenten og ga ham skylden for stormingen.

– Selv med blødende politibetjenter og knust glass på senatsgulvet, fortsatte han å hevde at valget var stjålet, sa McConnell, ifølge NTB.

– Mitch er en stri, sur og gravalvorlig politisk klovn, og dersom republikanske senatorer forblir ved hans side, vil de aldri vinne igjen, lød Trumps svar.

Samles mot Biden

Når republikanerne nå forbereder seg på et nytt valg allerede neste år, er det etter flere svært jevne kamper i 2020. Først etter andre valgrunde ble det klart at Demokratene sikret seg to helt avgjørende senatsplasser fra Georgia. Trump har blant annet anklaget McConnell for Georgia-tapene.

McConnell har gått inn for å nominere mer «mainstream»-kandidater til de viktige kampene i 2022, uavhengig av hvem Trump legger sin vekt bak. Det kan bety nye interne stridigheter.

Samtidig tror flere Republikanere at motstand mot Bidens politikk vil være nok til å samle velgerne. Eventuelle bekymringer om dårlig stemning mellom Trump og McConnell er blåst ut av proporsjoner, mener de.

– I det minste har vi en Mitch McConnell og vi har en Donald Trump. Partiet kan ikke ha suksess uten Donald Trump, og Donald Trump kan ikke ha suksess uten Det republikanske partiet, sier senator Kevin Cramer fra North Dakota.

Fortsatt populær

Tross valgnederlaget har Trump fortsatt vært en populær mann blant mange republikanske velgere, og flere har sagt at de vil støtte ham hvis han stiller i presidentvalget i 2024.

I februar svarte 59 prosent av de spurte Republikanerne at de mener Trump bør spille en viktig rolle i partiet framover, ifølge en måling for Politico/Morning Consult.

Trump-vennlige republikanere over hele landet har allerede lansert sine kandidaturer for valget i 2022 og håper å få presidentens godkjent-stempel før de skal til pers. Samtidig har partiet vært delt om veien videre, og enkelte har forsøkt å distansere seg fra politikken under Trump.

Ekspresidenten selv gjentok i helgen at han satser på Det republikanske partiet.

