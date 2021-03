«Drastiske klimatiltak» lønner seg, ifølge økonomer

I en omfattende internasjonal studie oppga nesten tre firedeler av de spurte økonomene at «umiddelbar og drastisk» handling kreves for å begrense skadevirkningene av klimaendringene. De advarer mot at kostnadene som følge av ikke å kutte utslippene raskt, vil vokse eksplosivt og raskt bli på flere tusen milliarder dollar i året.

89 prosent av dem oppga at de tror klimaendringene vil forverre den globale ulikheten, og de var nesten samstemte i at gevinstene av nullutslipp innen midten av århundret i overveldende grad vil være større enn kostnadene.

– Folk som bruker karrieren sin på å studere økonomien vår, er enige om at klimaendringene vil være dyre, muligens i ødeleggende grad, sier økonomisjef Peter Howard ved Institute for Policy Integrity ved NYU School of Law, som gjennomførte undersøkelsen.

– Disse funnene viser at det er sterke økonomiske argumenter for umiddelbare grep, fortsetter han.

Økonomer har i årevis vært delt i spørsmålet om kostnad og nytte når det kommer til finansiering av klimatiltak. Forfatterne av studien sier de håper funnene vil veilede folkevalgte når de utarbeider klimapolitikk.