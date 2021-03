Frankrike vil bare gi AstraZeneca-vaksinen til personer over 55 år

EUs legemiddeltilsyn (EMA) ga torsdag vaksinen grønt lys, men land som Norge, Danmark og Sverige vil fortsatt ikke bruke vaksinen før flere undersøkelser er gjort.

Franske helsemyndigheter opplyser at de endrer sin anbefaling om vaksinen ettersom de alvorlige og sjeldne blodpropptilfellene så langt er avdekket hos folk under 55 år.

Usikkerheten rundt AstraZeneca-vaksinen gjør at eksperter frykter for tilliten til den massive vaksinasjonskampanjen som er i gang i Europa, så vel som verden.

Frankrikes statsminister Jean Castex, som selv er 55 år, vil gå foran og ta en dose av AstraZeneca-vaksinen allerede fredag. Det gjør han for å overbevise befolkningen om at vaksinen er trygg.

– Trygg og effektiv

Nettopp det – at vaksinen er trygg og effektiv – var også hovedbudskapet til EMA da tilsynet torsdag leverte sin midlertidige konklusjon om vaksinen. EMA sier det ikke kan påvises sammenheng mellom vaksinen og sjeldne sykdomsforløp som involverer blodpropp hos ellers friske, unge mennesker.

Tilsynet bemerket imidlertid at det kan være en slik sammenheng, og at pakningsvedlegget må oppdateres med en påskrift om hvilke symptomer man må følge med på.

Norske myndigheter mener imidlertid det er for tidlig å konkludere i saken. Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket ønsket at blodpropptilfellene skulle føres opp på listen over bivirkninger.

FHI påpeker også at EMA ikke har vurdert mer enn to av de seks norske tilfellene, ei heller den norske forskningsrapporten som konkluderte med at det er sammenheng mellom vaksinen og sykdomsforløpene.

To dødsfall i Norge knyttes til de sjeldne bivirkningene norske forskere mener skyldes vaksinen. Fra før er det kjent at et dødsfall i Danmark også granskes for å se om det skyldes vaksinen.

Kan bli resultatet i Norge og

Også i Norge vurderer helsemyndighetene å gi vaksinen kun til de eldre. Det strider med hvordan det var i starten av vaksineringen, da AstraZeneca-vaksinen i flere land ikke ble anbefalt til befolkningen over 65 år.

EMA sier at det er en overvekt av kvinner i yngre alder blant de innrapporterte tilfellene av blodpropp.

– Det kan være at fordi de yngre som er vaksinert, i all hovedsak er helsepersonell, og der er det mange flere kvinner, både i Norge og i andre land. Men det kan være andre årsaker også, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Betyr det at man kan kunne gå over til å benytte denne vaksinen kun på for eksempel eldre mennesker?

– Det er en hypotese som vi vil se på, ja. Men det er én av mange, sier hun.

Land som Tyskland, Italia, Portugal, Kypros, Latvia og Litauen har tatt i bruk vaksinen igjen. Norske myndigheter har varslet en ny vurdering i løpet av neste uke.

