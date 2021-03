Vaksinepass kan åpne opp for reising igjen – nå kommer det i flere land

Kan et bevis for at vi har tatt koronavaksine åpne dørene for oss til andre land og sørge for en trygg restart av turistindustrien? Det er i alle fall planen i flere land, idet koronavaksineringen rulles ut i Europa.

Mange land i gang

EU jobber med ideen om å introdusere et vaksinesertifikatprogram for Schengen-landene. Flere land har allerede sagt at de på egen hånd vil innføre en ordning med digitalt vaksinasjonssertifikat. Tanken er blant annet at man kan unngå karantene dersom man kan vise til at man har tatt vaksine mot covid-19, noe som vil åpne opp langt mer for reising mellom land igjen.

Outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hyde A COVID-19 vaccination record card is seen at a drive through vaccination centre, amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Hyde, Britain January 7, 2021. REUTERS/Molly Darlington (MOLLY DARLINGTON/Reuters)

Et kort som viser at første dose av koronavaksinering er gjennomført holdes av en person på et vaksinesenter i Hyde, Storbritannia. Mange land jobber med å få digitale løsninger for vaksinepass som kan åpne for reising uten restriksjoner. Foto: Reuters/NTB

Det er særlig Hellas som har ivret for et felles system for dette i EU, og Hellas' statsminister, Kyriakos Mitsotakis, har bedt EU vurdere forslaget, som ble diskutert i et møte i januar mellom EU-ledere.

Land som Spania, Kypros og Portugal har også støttet dette. De er alle land som er svært avhengig av turistindustrien, og håper å få en mer normal sommersesong i år enn man hadde i 2020.

Norges naboland i gang

Våre nærmeste naboland har nettopp kunngjort at de vil etablere vaksinepass:

* Sverige sa torsdag at landet vil opprette en digital løsning for vaksinasjonssertifikat, og at målet er å få det tilgjengelig innen juni. – Dette er nok nesten like etterlengtet som vaksinasjonen. En kvittering for at du har mottatt sprøyten, kanskje en mulighet til å reise til utlandet, sa sosialminister Lena Hallengren.

* Danmark sa også denne uka at landet skal utvikle et digitalt vaksinepass som skal være klart om tre-fire måneder. Målet er at det skal kunne brukes i forbindelse med reiser. Passet skal utvikles i samarbeid med nærings- og kulturlivet, opplyste det danske finansdepartementet onsdag.

* Island innførte vaksinepass i forrige uke for å gjøre utenlandsreiser lettere for dem som er vaksinert. Island ønsker å tillate at de fleste europeere med lignende pass får slippe inn i landet. Vaksinepasset er foreløpig ikke internasjonalt anerkjent, melder NTB.

De skandinaviske landene ønsker å gjøre sine vaksinebevis kompatible med eventuelle internasjonale ordninger som kommer, som for eksempel fra EU.

Norge: Ikke tatt stilling

Norske myndigheter har foreløpig ikke tatt stilling til vaksinepass, opplyste statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helsedepartementet til NTB denne uka.

– Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi følger med på arbeidet, sa Bjerke, og bekreftet at vaksinesertifikat nå er til diskusjon i EU og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Norsk helsenett SF er i gang med nødvendige avklaringer for hva som skal til for videreutvikling av vaksinekortet som ligger på helsenorge.no til et vaksinepass, opplyste Helse- og omsorgsdepartementet.

Innvendinger

Fra før av opereres det internasjonalt med det gule vaksinasjonskortet som dokumenterer reisevaksiner som trengs for å komme inn i visse land i verden. Det som nå diskuteres er et digitalt vaksinepass, som vil være en app man kan ha på mobilen som viser gjennomført koronavaksinasjon.

Hovedargumentet for å bruke et slikt bevis er å åpne opp og gjenreise økonomien igjen.

– Å sikre den raskest mulige gjenetablering av bevegelsesfrihet er en nødvendig og fundamental prioritet for oss alle, mener Hellas' statsminister, Kyriakos Mitsotakis.

Hellas er blant landene som nå tilrettelegger for å ønske et karantenefritt velkommen til personer som har bevis på at de er vaksinert.

Men det er også kommet innvendinger og argumenter mot en slik løsning:

* Man trenger mer dokumentasjon på hvor godt vaksinene hindrer smitte og hvor lenge virkningen av dem varer for å «slippe vaksinerte løs».

* Personvernet kan være utsatt, i alle fall dersom vaksinebevis brukes i mange andre ulike sammenhenger.

* Forskjellsbehandling mellom personer og grupper: Foreløpig er det lenge til alle blir tilbudt en koronavaksine selv om de ønsker det, og enkelte kan uansett ikke ta den.

Gode vaksinenyheter

Når det gjelder effekten vaksiner har på smitteføring venter man fremdeles på et godt nok dokumentasjonsgrunnlag. De fleste vaksiner mot andre sykdommer har en slik effekt, og foreløpige studier av koronavaksiner er positive. Blant annet tyder midlertidige funn på at vaksinen fra AstraZeneca/Oxford reduserer smitteoverføring betydelig, ifølge opplysninger som kom denne uka.

Spørsmålet er også når slike bevis vil fungere før alle har fått mulighet til å vaksineres. Den greske statsministeren sier at ikke-vaksinerte ikke vil bli nektet å komme inn i landet, men at de både må ta koronatest og gjennomføre karantene når de kommer.

A bus driver wearing a face mask and gloves waits to greet tourists outside the Son Sant Joan airport in Palma de Mallorca on June 22, 2020 as EU member state citizens and those from the passport-free Schengen zone were allowed freely into Spain, with no 14-day quarantines required following a national lockdown to stop the spread of the novel coronavirus. (Photo by JAIME REINA / AFP) (JAIME REINA/AFP)

For mange land som er avhengig av turistidustrien kan et vaksinepass være nøkkelen til åpning igjen. Her en sjåfør med hansker og munnbind utenfor en turistbuss ved flyplassen i Palma, Mallorca, i Spania i juni 2020. Foto: AFP/NTB

FNs helseorganisasjon (WHO) diskuterer også muligheten for internasjonale digitale vaksineringsbevis, men uttalte i januar at organisasjonen for øyeblikket er i mot at dette skal brukes som et krav i forbindelse med reising.

Generalsekretær i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er blant som har pekt på forskjellsbehandlingen det vil føre til.

– Vi kan ikke prioritere eller straffe enkelte grupper eller land, sa han nylig.

For eksempel vil personer fra rike land i hovedregel bli vaksinert før folk i fattige land. Og i mange vestlige land som er i gang med vaksineringen vil eldre være ferdig vaksinert lenge før de yngste i det hele tatt har fått tilbudet.

Enkelte private selskaper har imidlertid uansett varslet at de vil kreve bevis for vaksinasjon til sine kunder. Det australske flyselskapet Qantas har varslet at det trolig vil kreve vaksinebevis av passasjerer for å reise med selskapet etterhvert som koronavaksinene blir bredt tilgjengelig.

Mange hensyn

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier det er en rekke faktorer som må vurderes dersom EU skal ha et felles system for dette.

– Som hvordan du skal ivareta rettighetene til dem som ikke har fått tilgang til vaksinene ennå, og hva du kan gjøre for dem som har legitime grunner til å ikke ta den. Samtidig må personvernet ivaretas, sa von der Leyen nylig.

Også hun har påpekt at man ikke vet nok om hindring av smitteoverføring. Hun har også sagt at hva et slikt sertifikat kan brukes til, må vurderes svært nøye.

Anders Sæve Obrestad, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, har i en tidligere artikkel påpekt overfor Dagsavisen at man i dag i Norge kan bestille vaksinekort på hvilke vaksiner man har tatt, og at et bevis på at man har tatt en koronavaksine neppe er særlig problematisk å innføre isolert sett, så lenge man velger løsninger som ivaretar personvernet.

– Det bør vise kun den relevante vaksinen, og ikke hele vaksinehistorien, forklarte han i en e-post til Dagsavisen.

I mange land har man imidlertid diskutert muligheten for at vaksinebevis kan brukes ikke bare til reising, men også til å slippe folk inn på arrangementer og lokaler. Obrestad sier det er flere hindre i veien for at aktører i Norge skal kunne kreve bevis for vaksine for å slippe besøkende inn.

– Når det gjelder krav om fremvisning av slike bevis for å komme inne på for eksempel sportsarrangementer, puber og restauranter, vil dette som klar hovedregel innebære behandling av personopplysninger. Opplysninger om vaksinasjon er helseopplysninger, som etter personvernforordningen er en særlig kategori av personopplysninger, sier Obrestad.

