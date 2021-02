Koronavirusmutasjonen som opprinnelig ble oppdaget i Sør-Afrika, er også funnet i Norge – nå sist i to prøver som er bekreftet av Haukeland sykehus i Bergen, ifølge meldinger onsdag.

I Storbritannia har spredningen av den samme mutasjonen denne uka ført til sterke tiltak: I deler av England er det iverksatt dør-til-dør-testing for å kunne oppdage viruset. Virusvarianten, som kalles N501Y, er ikke antatt å være farligere enn det opprinnelige viruset, men er mer smittsom, og kan derfor spres lettere.

I Sør-Afrika er man også bekymret for mutanten. Det er allerede blitt den dominerende varianten i provinsene Eastern Cape og Western Cape, melder BBC.

Men foreløpig er situasjonen likevel i Sør-Afrika at smittetallene faktisk har gått drastisk ned de siste ukene.

Les også: Slik har Australia et ganske normalt liv – uten vaksiner (+)

Forbi toppen

President Cyril Ramaphosa hadde to gode nyheter å komme med da han mandag denne uka talte til nasjonen om koronapandemien:

* Sør-Afrika har mottatt sine første koronavaksiner: En leveranse med én million doser med Oxford-AstraZeneca-vaksine.

* Sør-Afrika er forbi toppen av andre smittebølge i koronapandemien og letter på noen av de aller strengeste tiltakene.

For til tross for den nye mutanten går det rett vei med smitten i Sør-Afrika akkurat nå:

– Vi har registrert de laveste nye smittetallene siden begynnelsen av desember. Faktisk er gjennomsnittsraten av nye smittetilfeller gått stødig nedover de siste ukene, sa Ramaphosa, som mener det indikerer at landet har passert toppen av den andre smittebølgen.

Sør-Afrikas president, Cyril Ramaphosa, kunne denne uka konstatere at smittetallene har gått drastisk ned i landet, samtidig som vaksiner er kommet. Den nye mutasjonen er likevel en bekymring. Foto: AP/NTB

Nye smittetilfeller er nå om lag en firedel av hva de var i begynnelsen av januar i Sør-Afrika, ifølge Worldometers. I begynnelsen av måneden var det rundt 20.000 nye smittetilfeller daglig, mens det nå ligger rundt 5.000. Også dødstallene har gått ned i det siste, viser statistikken.

– Antall sykehusinnleggelser har også falt, sier Ramaphosa.

– På toppen av den andre bølgen hadde vi så mange som 2.300 sykehusinnleggelser på en dag. Dette hadde falt til 295 innleggelser 29. januar, sa han.

Les også: Frykter langvarig nedstengning der det britiske viruset har spredt seg

Ny mutant bekymrer

Presidenten mener det er de strenge restriksjonene og at sørafrikanere har vært flinke som er årsaken til nedgangen. Men han advarer samtidig med faren for at den nye mutasjonen kan snu bildet igjen. Han sier derfor at befolkningen fortsatt må gjøre alt de kan for å hindre smittespredning.

– Dette er spesielt viktig nå når den nye varianten av viruset, 501Y.v2, er vidt spredt rundt om i landet. Vi vet at denne er mer smittsom enn den tidligere varianten, og at det derfor er mye mer sannsynlig at denne kan forsårsake en ny bølge med smitte og belastning på helsevesenet vårt, advarte Ramaphosa.

Presidenten varslet likevel denne uka lettelser i noen av de strengeste restriksjonene i landet, som har vart siden rett før nyttår. Blant annet vil man redusere timene med portforbud på natten, det innføres noen lettelser på salg av alkohol etter at det har vært totalforbud, og offentlige steder som strender, parker og offentlige svømmebasseng blir gjenåpnet.

Strender er igjen åpnet i Sør-Afrika, som en del av enkelte lettelser som er innført. Her en strand i Cape Town. Foto: Reuters/NTB

Fortsatt vil det være strenge begrensninger på samlinger og arrangementer og påbud om munnbind på offentlig område. Skolene er stengt, men skal gjenåpnes i midten av februar.

Vaksinene kommer

Nå håper Sør-Afrika også at vaksinering skal dempe koronapandemien i landet. Vaksinasjonskampanjen starter senere i februar. Sør-Afrika har valgt å prioritere alt helsepersonell først. Når alle disse har fått, vil man starte neste fase, som betyr vaksinering av folk som har essensielle jobber, folk over 60 år, folk med risikofaktorer og personer som bor på sykehjem.

Sør-Afrika har gjort avtaler med flere ulike vaksineleverandører, og skal også få vaksiner gjennom vaksinesamarbeidet Covax. Regjeringens mål er å vaksinere 40 millioner mennesker i løpet av 2021. Det utgjør 67 prosent av landets befolkning på 60 millioner, men det er fortsatt uklart om målet blir nådd.

De nye virusvariantene har skapt usikkerhet om hvorvidt vaksinene vil være effektive mot dem. Foreløpig ser det ut til at de beskytter også mot de nye virusmutasjonene som det britiske og det sørafrikanske, selv om det er for tidlig å fastslå for alle. Pfizer og Biontech sa nylig at deres covid-19-vaksine også er effektiv mot virusvariantene som opprinnelig ble oppdaget i Storbritannia og Sør-Afrika.

Les også: Raymond Johansen har advart med Irland: Slik gikk landet fra best til verst på to uker (+)